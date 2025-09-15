ويجز يوجه رسالة لمحمد منير: أنت مصدر إلهامي، شكرا على البصمة اللي تركتها فينا

أعرب مطرب الراب ويجز عن حبه وتقديره للفنان الكبير محمد منير، مؤكدًا أنه مصدر إلهام له حيث ترك الكينج بصمة كبيرة في حياته.

وكتب مغني الراب ويجز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" رسالة شكر للكينج، فقال: “شكرًا كلمة قليلة جدًا على البصمة اللي سبتها فيا وفينا كلنا، أنت حبيبي ومصدر إلهامي يا كينج، مصر كلها بتعشقك وأنت في قلوب كل الناس ليك مكانة خاصة”.

وتابع ويجز: "ولو بديت كلام عنك عمري ما هخلص ومش هوفيك حقك، صدق من قال عليك ملك".

ألبوم عقارب

وسبق وطرح ويجز الجمهور يطرح أحدث ألبوماته الغنائية “عقارب”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع “يوتيوب"، والذي يضم 12 أغنية يسعى لإطلاقها جميعا دفعة واحدة، من بينها: كبسولة، خسرت الشعب، بيقولوا ما يقولوا، باد دايز، مظهر ومال، افتر بارتي، وإزاي تفوتني.

كما يشهد الألبوم تعاونات موسيقية مع عدد من أبرز نجوم الراب محليًا وعالميًا، حيث يجتمع ويجز بكل من الرابر زياد ظاظا في أغنية "غريبة" والنجم النيجيري Seyi Vibez في أغنية "ماما أفريقيا".

ويتعاون مع الفنان الفرنسي Tayc في أغنية "جيرل فريند"، والجزائري Savage Plug في أغنية "دي".

وجاءت أسماء أغاني ألبوم ويجز “عقارب” كـ الآتي: بيقولوا ما يقولوا، دي، باد دايز، مظهر ومال، إزاي تفوتني، خسرت الشعب، غريبة، الأيام، أفنربارتي كبسولة جير فريند، ماما أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.