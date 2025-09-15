نجلاء بدر: ضريت نفسي بالحقن الفيلر وجوزي راضي بيا على أي حاجة

الإثنين 15 سبتمبر 2025
قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها تعرضت لإضرار في بشرتها في وقت ما، بسبب الحقن الفيلر وتطلب الأمر التدخل الجراحي.  

وأضافت خلال لقائها في برنامج “Arab wood”: "أنا ضريت نفسي في وقت من الأوقات بحقن فيلر،  ودا ضر بشرتي جامد، ومكنش ينفع تتعالج غير بجراحة، وهو كان قرار شخصي وزوجي راضي بيا في أي حالة"

ومن ناحية أخري، استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي نجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة".

وقالت الفنانة نجلاء بدر: "بيني وبين المخرج وائل فهمي عبد الحميد صداقة، وأعرفه جيدًا على المستوى الشخصي ومتربية في منزلهم، وهو مخرج متميز وصديق منذ فترة طويلة... وتعاونت معه فنيا منذ أيام دراستي في المعهد، وفور قراءة الورق وافقت على أزمة ثقة.

وتابعت نجلاء بدر: “استمتعت جدًّا بالشخصية وبأحداث العمل الذي دارت في إطار من التشويق.. والدراما التي كتبت كانت تمثل الأعماق الداخلية للنفس الإنسانية، وأنا أحب تجسيد مثل هذه الأدوار”.

