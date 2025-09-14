نجلاء بدر: وائل فهمي عبد الحميد صديق مقرب لي ووافقت على "أزمة ثقة" فور قراءة الورق

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي نجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة".

الفنانة نجلاء بدر

وقالت الفنانة نجلاء بدر: "بيني وبين المخرج وائل فهمي عبد الحميد صداقة وأعرفه جيدًا على المستوى الشخصي ومتربية في منزلهم، وهو مخرج متميز وصديق منذ فترة طويلة... وتعاونت معه فنيا منذ أيام دراستي في المعهد، وفور قراءة الورق وافقت على أزمة ثقة.

وتابعت نجلاء بدر: “استمتعت جدًّا بالشخصية وبأحداث العمل الذي دارت في إطار من التشويق.. والدراما التي كتبت كانت تمثل الأعماق الداخلية للنفس الإنسانية، وأنا أحب تجسيد مثل هذه الأدوار”.

كما عقب وائل فهمي عبد الحميد، مخرج المسلسل وقال: “فكرت في وجود نجلاء بدر في العمل وهي فنانة موهوبة وفي مساحة من الصداقة.. وانا مقتنع أنها ستقدم هذه الشخصية بمنتهى الروعة والجودة الفنية”.

وأضاف: “هذا العمل ليس الأول لي مع المؤلف أحمد صبحي بل قدمنا معًا حوالي 5 أعمال فنية، وان الورق الخاص بالمسلسل كان موجودًا لدي ولكن باسم آخر”.



بينما أوضح المؤلف أحمد صبحي، مؤلف مسلسل "أزمة ثقة": "العمل مستمد من الواقع وجزء كبير من الأحداث حدث في الواقع وفي محيط قريب مني، وفي عدد من العائلات، وعدد كبير من العلاقات والصراع بسبب الورث، فحاولت أضع صبغة من الإثارة والتشويق خلال أحداث العمل، وحرصت على المفاجآت خلال أحداث العمل".

