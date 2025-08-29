السبت 30 أغسطس 2025
يضم 12 أغنية، ويجز يطرح ألبوم "عقارب" (فيديو)

ويجز، فيتو
ويجز، فيتو

فاجأ مطرب  الراب ويجز الجمهور يطرح أحدث ألبوماته الغنائية “عقارب”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع “يوتيوب”. 

ألبوم ويجز الجديد

الألبوم الجديد يتضمن 12 أغنية يسعى لإطلاقها جميعا دفعة واحدة، من بينها: كبسولة، خسرت الشعب، بيقولوا ما يقولوا، باد دايز، مظهر ومال، افتر بارتي، وازاي تفوتني. 

كما يشهد الألبوم تعاونات موسيقية مع عدد من أبرز نجوم الراب محليًا وعالميًا، حيث يجتمع ويجز بكل من الرابر زياد ظاظا في أغنية "غريبة" والنجم النيجيري Seyi Vibez في أغنية "ماما أفريقيا".

ويتعاون مع الفنان الفرنسي Tayc في أغنية "جيرل فريند"، والجزائري Savage Plug في أغنية "دي".

وجاءت أسماء أغاني ألبوم ويجز “عقارب” كـ الآتي: بيقولوا ما يقولوا، دي، باد دايز، مظهر ومال، إزاي تفوتني، خسرت الشعب، غريبة، الأيام، أفنربارتي كبسولة جير فريند، ماما أفريقيا. 

