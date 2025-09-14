الأحد 14 سبتمبر 2025
أخبار مصر

اجتماع لمناقشة مخططات تطوير عزبة الصفيح بأبو رواش والمدخل الجنوبي للجيزة

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا لمناقشة المقترحات المطروحة للمخططات العامة لتطوير وإعادة تخطيط منطقة عزبة الصفيح بأبو رواش بمركز كرداسة، وذلك عقب موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على إعلان المنطقة كمنطقة إعادة تخطيط بمساحة 103.7 فدان، إلى جانب مناقشة مشروع إعداد المخطط التفصيلي للمدخل الجنوبي لجنوب الجيزة بمنطقة المنيب.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نواب المحافظ، والدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، ووليد عبداللطيف معاون المحافظ.

 

وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة لسكانها، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الحضرية المستدامة، فضلًا عن تحسين البنية التحتية وإعادة توزيع استعمالات الأراضي بما يحقق الكفاءة والاستدامة، مع توفير خدمات عامة ومجتمعية متكاملة.

وأضاف المحافظ أن المناقشات تناولت عددًا من المقترحات الخاصة بالمخططات العامة، والتي راعت أن يتضمن المشروع تطوير البنية التحتية وإدخال المرافق العامة بشكل متكامل، إلى جانب توفير خدمات تعليمية وصحية ومجتمعية مثل المدارس والوحدات الصحية والمساحات الخضراء، فضلًا عن إقامة مناطق حرفية مزودة بخدمات لوجستية، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاستثماري للمنطقة خلال إعادة التخطيط.

ووجّه المحافظ بضرورة إعداد مخطط تفصيلي شامل للمنطقة والمناطق المحيطة بها، يراعي الاستخدام الأمثل للأراضي بما يضمن تنفيذ المشروع بصورة حضارية ومنظمة.

وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة مشروع إعداد المخطط التفصيلي للمدخل الجنوبي لجنوب الجيزة بمنطقة المنيب نظرًا للأهمية البالغة التي تمثلها تلك المنطقة، موجهًا بسرعة الانتهاء من اعتماد المخطط التفصيلي النهائي للمشروع.

