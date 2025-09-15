حملة تموينية مكبرة في العمرانية تضبط مخالفات بالمخابز والأنشطة التجارية

شنت إدارة تموين العمرانية حملة تموينية مكبرة للوقوف على مدى التزام أصحاب المخابز والمحلات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل.

قاد الحملة خالد أبو حجر مدير الإدارة، يرافقه انتصار ياسين رئيس الرقابة التموينية، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، جاء أبرزها تحرير 5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم وجود رخصة مزاولة نشاط، وتحرير 3 محاضر لعدم إعلان الأسعار للجمهور.

كما تم ضبط 410 كيلوجرامات زبدة بدون بيانات، و576 كيلوجرام قشطة بدون فواتير، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة المختصة.

المرور على معرض أهلًا مدارس للتأكد من توافر السلع الأساسية

كما قامت الحملة بالمرور على معرض أهلًا مدارس للتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار المخفضة والتزام العارضين بالضوابط المحددة.

وأكدت إدارة تموين العمرانية استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي لضبط الأسواق، وحماية المواطنين من أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو تداول سلع مجهولة المصدر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

