وكيل تعليم الجيزة يصدر 9 تعليمات حاسمة استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد

عقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية والمراحل المختلفة، بحضور محمد فايز وكيل المديرية، وسهير عبد الرحمن وكيل المديرية، ورفعت حسب الله مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام.

وخلال الاجتماع، أعلن وكيل الوزارة حزمة من التعليمات والقرارات الملزمة لجميع المدارس والإدارات التعليمية، بهدف ضمان انضباط العملية التعليمية وتحقيق بيئة تربوية جادة منذ اليوم الأول للدراسة.

أبرز تعليمات العام الدراسي الجديد

١. الالتزام اليومي بتحية العلم وترديد النشيد الوطني كاملًا من جميع الطلاب والمعلمين، مع منع الغياب أو التأخير، وإطلاق مسابقة لأجمل طابور لرفع روح الانتماء.

٢. لا يُسمح بوجود أي فصل دون معلم، مع متابعة الإشراف منذ الطابور وحتى نهاية اليوم، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بكل حزم.

٣. تنظيم مسابقة "أجمل فصل" تشمل طلاء الفصول والأبواب والحفاظ على النظافة، بجانب مبادرة "أكبر شجرة لكل فصل" مع مكافآت للفصول المتميزة.

٤. تسليم جميع الكتب للطلاب منذ اليوم الأول دون تأخير، وإتاحة الزي المدرسي بالوحدة المنتجة وفق رغبة ولي الأمر.

٥. إلزام المدارس بصيانة المقاعد والسبورات ودورات المياه والمراوح، مع تحميل الطالب المتسبب في إتلاف أي ديسك تكلفة الإصلاح أو توقيع عقوبة تنظيمية.

٦. تنظيم خروج الطلاب تحت إشراف المعلمين، مع أولوية خروج الطالبات أولًا في المدارس المشتركة، ومتابعة الفسحة بشكل كامل لضمان السلامة.

٧. التزام باصات المدارس بالمواعيد المحددة، واحتساب الطالب المتأخر غيابًا مع إخطار ولي أمره فورًا، بجانب تنظيم توقيعات العهدة الليلية.

٨. تعليق القوائم الدراسية داخل الفصول، ووضع لوحة كبيرة باسم المدرسة على الباب الرئيسي، ومتابعة نظافة وسلامة الأعلام الوطنية ورفعها بشكل لائق.

٩. التعاون مع الأحياء لرفع القمامة وتحسين محيط المدارس، والتنسيق مع الشرطة لتأمين المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة.



وأكد وكيل الوزارة أن المسؤولية الكاملة تقع على مديري المدارس في متابعة التنفيذ اليومي لهذه التعليمات، مشددًا على أن الانضباط منذ اليوم الأول هو الضمان الحقيقي لنجاح العام الدراسي، وأن محافظة الجيزة عازمة على تقديم تجربة تعليمية تليق بأبناء مصر.

