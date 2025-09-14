الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نائب محافظ الجيزة تعقد لقاءً مع ممثلي الفنادق بمحيط المتحف المصري الكبير

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة

عقدت هند عبدالحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير عام المساعد لقاءً موسعًا مع ممثلي الفنادق الكائنة بمحيط المتحف وذلك لبحث التحديات والعمل على تذليل اي معوقات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للزوار والوفود المشاركة في الفعاليات المرتقبة.

وأكدت نائب المحافظ خلال اللقاء أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المنشآت الفندقية والسياحية المحيطة بالمتحف، نظرًا لدورها المحوري في إنجاح الحدث التاريخي واستقبال الضيوف من مختلف دول العالم.

وأضافت أن المحافظة تعمل على التنسيق المستمر مع إدارات الفنادق والأجهزة التنفيذية لتوفير كافة التسهيلات المطلوبة، مع سرعة الاستجابة لأي شكاوى أو معوقات قد تواجههم، مشددة على أن المتحف المصري الكبير سيكون أيقونة سياحية عالمية ويستلزم تكاتف جميع الجهود لإخراج الافتتاح بصورة تليق بمكانة مصر وحضارتها.

رفع كفاءة وتطوير وتحسين الصورة البصرية للطرق والمحاور

وفي السياق ذاته شددت نائب المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز وممثلي أجهزة المدن الجديدة بضرورة رفع كفاءة وتطوير وتحسين الصورة البصرية للطرق والمحاور المؤدية من وإلى المتحف والمنطقة الأثرية والمرور الدوري للتأكد من كفاءتها مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، بما يعكس الوجه الحضاري للمحافظة أمام العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجدول الزمنى المحدد هند عبدالحليم سرعة الاستجابة محافظ الجيزة محيط المتحف المصري الكبير محمد مرعي نائب محافظ الجيزة المنشات الفندقية والسياحية المتحف المصري الكبير الجدول الزمني

مواد متعلقة

محافظة الجيزة تعلن إعادة تشغيل مدينة الطلبة بإمبابة

استعدادات مكثفة بمديرية تعليم الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

محافظة الجيزة تكثف حملات الصيانة للكباري والأنفاق والطرق

حملة مكبرة بحي الطالبية لمواجهة ظاهرة النباشين بالمريوطية

محافظة الجيزة: غلق كلي لطريق الواحات لمدة يوم لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي

قافلة علاجية مجانية لعلاج الخيول والإبل بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

وزيرة البيئة تقرر صرف 3 آلاف جنيه مكافأة استثنائية للعاملين بمناسبة بدء الدراسة (خاص)

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

الأكثر قراءة

تريزيجيه يسجل هدف الأهلي الأول في شباك إنبي

خروج زيزو للإصابة، الأهلي يتعادل مع إنبي سلبيا بعد مرور 30 دقيقة

قطر: إسرائيل ترفض مقترحات وقف النار في غزة وهذا ما نفعله مع مصر

المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

شاهد هدف محمد صلاح في شباك بيرنلي بالدقيقة الأخيرة

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم عمل المقالب في الناس؟ أمين الفتوى يجيب

بهدف +90، محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد على رأس السجل الذهبي لكأس إنتركونتيننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الثاني أو الآخر وسر التسمية

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم عمل المقالب في الناس؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads