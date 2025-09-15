حملة تموينية مكبرة في 6 أكتوبر تضبط أسطوانات غاز وتتابع المخابز

شنت إدارة تموين 6 أكتوبر حملة مكبرة على الأسواق بناءً على تعليمات سيد البلاسي وكيل وزارة التموين، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية وحماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت الجهود عن عدة نتائج مهمة، أبرزها: ضبط 27 أسطوانة غاز صغيرة معروضة للبيع بدون ترخيص، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، كما تم تحرير محضر إثبات حالة مواصفات لبعض السلع المخالفة.

كما التنبيه على المخابز البلدية بسرعة سداد الغرامات المستحقة لتجنب غلق ماكينة صرف الخبز، وسحب عينات دقيق من المطاحن وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة التموين للفحص، كما تم مخاطبة النيابة العامة لاتخاذ القرارات القانونية بشأن محاضر الأحراز المضبوطة.

وأكدت إدارة التموين أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي للتأكد من انضباط الأسواق، وضبط أي مخالفات تمس حياة المواطنين أو تعطل وصول الدعم لمستحقيه.

