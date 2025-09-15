الإثنين 15 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تفعيل عمليات العظام بمستشفى العياط المركزي والبدء في إجرائها خلال هذا الأسبوع (صور)

زيارة مدير مديرية
زيارة مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، فيتو
 قام الدكتور إسحق جميل إسحق مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، بزيارة ميدانية إلى مستشفى العياط المركزي.

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور إسحق جميل مختلف أقسام المستشفى واطلع على سير العمل والأوضاع الداخلية، حيث شدد على أهمية الانضباط والالتزام داخل المنشآت الصحية لضمان تقديم أفضل خدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

زيادة عدد أطباء الرعاية لتغطية احتياجات المرضى

 ووجه مدير صحة الجيزة بمتابعة تواجد الأطباء والتزامهم بالجداول المعلنة على مدار اليوم، وزيادة عدد أطباء الرعاية لتغطية احتياجات المرضى.

كما وجه بتفعيل عمليات العظام والبدء في إجرائها خلال الأسبوع الجاري، والتشديد على أعمال مكافحة العدوى داخل المستشفى وفقًا للمعايير الصحية.

كما وجه بمتابعة تجديد عقود الصيانة للأجهزة الطبية والكهروميكانيكية لضمان كفاءتها، والاهتمام بأعمال الأمن والنظافة للحفاظ على بيئة آمنة ونموذجية للمرضى والعاملين.

 وأكد مدير الشؤون الصحية بالجيزة أن هذه التوصيات تأتي في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتوفير بيئة علاجية آمنة ومتكاملة تليق بالمواطن المصري، مشددًا على أن المتابعة الميدانية ستستمر بشكل دوري لضمان تنفيذ التعليمات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

الشؤون الصحية بالجيزة بمستشفى العياط بمحافظة الجيزة مديرية الشؤون الصحية محافظة الجيزة مستشفي العياط مستشفى العياط المركزي وزارة الصحة والسكان

