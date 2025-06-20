الحقيقة حول القهوة، هل هي مفيدة أم ضارة للصحة؟

لطالما ارتبطت القهوة، هذا المشروب الذي يعشقه الملايين حول العالم، بالصحة وطول العمر في أذهان الكثيرين، مستندين إلى عقود من الدراسات التي أشارت إلى فوائدها المحتملة في تقليل خطر الإصابة بمجموعة واسعة من الأمراض.

إلا أن الجدل حول مدى صحة هذه العلاقة لا يزال مستمرًا، مع ظهور تحليلات جديدة تلقي بظلال من الشك على بعض المعتقدات السائدة.

القهوة والشيخوخة الصحية

ربطت دراسة حديثة بين تناول القهوة والشيخوخة الصحية، خاصة لدى النساء، وأوضحت الدراسة أن النساء اللواتي يشربن القهوة التي تحتوي على الكافيين كن أقل عرضة للإصابة بمشاكل جسدية، وضعف إدراكي، وأمراض مزمنة مع التقدم في السن، كما خلصت دراسة أخري إلى أن من يشربون القهوة في الصباح الباكر يتمتعون بعمر أطول مقارنة بمن يتناولونها في وقت متأخر من اليوم.

لكن أشارت تحليل حديث آخر إلى أن فوائد طول العمر المنسوبة للقهوة قد تقتصر على أولئك الذين يتجنبون إضافة كميات كبيرة من السكر أو الدهون المشبعة إلى مشروبهم، وهو ما يوجه ضربة قوية لعشاق المشروبات المحلاة مثل الموكا والفرابتشينو.

الحقيقة حول القهوة، هل هي مفيدة أم ضارة؟

يميل محبو القهوة بطبيعة الحال إلى البحث عن التأكيدات العلمية التي تدعم صحة عادتهم، بينما يبحث غير المحبين عن ما يؤكد قرارهم بتجنب هذا المشروب.

وتنصح جيمي موك، أخصائية التغذية المُعتمدة في لوس أنجلوس والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية لموقع “WebMD” الطبي، بالتعامل بحذر مع الادعاءات الصحية المتعلقة بالقهوة، لا سيما تلك المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتشدد على ضرورة البحث عن مصادر معلومات موثوقة من متخصصين ذوي مؤهلات علمية يستشهدون بأدلة من المجلات العلمية، وتعتبر الادعاءات المُبالغ فيها أو المُبسطة للغاية، والتي تُقدم بقيم مُطلقة، إشارة واضحة لضرورة التشكيك والبحث عن مزيد من المعلومات.

وتؤكد موك أن "الدراسات الرصدية الكبيرة تُظهر عمومًا ارتباطًا إيجابيًا ثابتًا بين استهلاك القهوة باعتدال - مثل كوبين إلى ثلاثة، أو ربما أربعة أكواب يوميًا - وانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكبد، أو السرطان".

ومع ذلك، تشير موك إلى أن هذه الفوائد قد لا تنطبق على الجميع، فبعض الأشخاص قد لا يحصلون على كل هذه الفوائد، مثل أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالبوليفينول بالفعل (كمحبي التوت الأزرق)، أو الذين لا يشربون القهوة السوداء، حيث أن معظم الدراسات تركز على هذا النوع من القهوة. وحتى لو كان الشخص يتناول كوبين فقط من القهوة السوداء في الصباح، فقد لا يكون ذلك صحيًا إذا كنت تعاني من حالات معينة مثل متلازمة القولون العصبي أو القلق.

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