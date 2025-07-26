فوائد البن، يحمي من الشلل الرعاش وألزهايمر ويزيد من التركيز

فوائد البن، البن من أشهر المكونات التي تستخدم فى عمل القهوة وهي المشروب الأشهر على مستوى العالم حيث ينشط المخ ويساعد على التركيز.

وفوائد البن، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وله فوائد طبية وجمالية.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البن من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، ولا يقتصر استخدامه على تحضير القهوة فحسب، بل يدخل أيضًا في الصناعات التجميلية والعلاجية، ويحتوي البن على مكونات فعالة أبرزها الكافيين، ومضادات الأكسدة، والعديد من العناصر التي تقدم فوائد صحية وجمالية عديدة.

فوائد البن للصحة

فوائد البن للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد البن للصحة:

الكافيين الموجود في البن يساعد على تنشيط الجهاز العصبي المركزي، ويزيد من التركيز والانتباه، لذا فإن كوب من القهوة في الصباح يمكن أن يحسن الأداء الذهني والذاكرة والقدرة على التفكير.

يستخدم البن المطحون كمقشر طبيعي لإزالة خلايا الجلد الميتة، وتحفيز تجديد الخلايا. ويمكن عمل سكراب البن بخلطه مع زيت جوز الهند أو العسل.

الكافيين يزيد من إفراز مادة الأدرينالين في الدم، مما يمنح الجسم دفعة من النشاط والطاقة، خاصة في فترات التعب أو بعد مجهود بدني.

يساعد الكافيين على تحسين تدفق الدم وشد الجلد، مما يقلل من مظهر السيلوليت عند استخدامه موضعيًا كمقشر أو قناع.

يحتوي البن على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة في الجسم، مما يساعد على الوقاية من أمراض القلب، والسرطان، والشيخوخة المبكرة.

البن يمكن أن يعزز نمو الشعر ويزيد من كثافته عند استخدامه كغسول بعد الشامبو أو في ماسكات طبيعية، حيث يحفز فروة الرأس وينشط الدورة الدموية.

تناول القهوة باعتدال قد يساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض أمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، بفضل خصائصها المضادة للالتهاب.

قد يساهم الكافيين الموجود في البن في تقليل الانتفاخات والهالات تحت العين، بفضل خصائصه القابضة والمضادة للالتهاب.

يساعد الكافيين على زيادة معدل الحرق في الجسم، مما يساهم في خسارة الوزن عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي صحي.

أظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك بفضل تأثير البن على تحسين حساسية الإنسولين.

البن قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ومرض باركنسون (الشلل الرعاش)، نتيجة تأثيره الإيجابي على الدماغ.

تناول القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة مثل التليف الكبدي وسرطان الكبد.

البن يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الوجه، مما يمنح البشرة إشراقة ونضارة طبيعية ويقلل من البقع الداكنة.

محاذير تناول البن

وتابع، أن هناك شروط لتناول إليه يجب اتباعها حفاظًا على الصحة، منها:

الاعتدال ضروري، لأن الإكثار من القهوة قد يؤدي إلى الأرق، القلق، وزيادة خفقان القلب.

يفضل تجنبها لمرضى الضغط العالي أو الحوامل بكميات كبيرة.

ينصح بعدم شرب القهوة على معدة فارغة لأنها قد تسبب تهيج المعدة.

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