مخاطر إنقاص الوزن السريع، تكون حصوات المرارة وظهور الترهلات الأبرز

هوس الدايت من الأمور التى تصيب العديد من الفتيات للاسف فى وقتنا الحالى للتمتع بجسم رشيق ومثالى يتيح لهم ارتداء كافة الملابس وعلى أحدث صيحات الموضة.

والدايت أمر صحى وغير ممنوع ولكن الحصول على جسم رشيق سريعا واتباع أنظمة ريجيم تنقص الوزن سريعا هو الذي يشكل خطورة بالغة على الصحة بشكل عام وهو ما يجب منعه.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن إنقاص الوزن هدف يسعى إليه الكثير من الأشخاص لتحسين صحتهم أو مظهرهم الخارجي، ولكن الطريقة التي يتم بها فقدان الوزن لها دور أساسي في النتائج على المدى القصير والبعيد، ويفضل البعض اتباع طرق سريعة مثل الحميات القاسية أو استخدام أدوية وأعشاب غير مضمونة، إلا أن فقدان الوزن السريع قد يحمل مخاطر صحية كبيرة، قد تفوق أحيانا الفوائد المرجوة.

مخاطر إنقاص الوزن السريع

وأضافت مرام، أن من مخاطر إنقاص الوزن السريع:-

فقدان الكتلة العضلية بدلا من الدهون، وعند اتباع حمية قاسية أو تقليل السعرات بشكل مفرط، لا يفقد الجسم الدهون فقط، بل يبدأ أيضا في استهلاك البروتين الموجود في العضلات كمصدر للطاقة، وهذا يؤدي إلى ضعف العضلات، وقلة اللياقة البدنية، وبطء عملية الأيض (الحرق)، مما يجعل استعادة الوزن أسرع بعد انتهاء الحمية.

الحميات السريعة غالبا ما تفتقر إلى الألياف والعناصر الغذائية الضرورية، مما يسبب الإمساك المزمن، وانتفاخ البطن والغازات، واضطراب حركة الأمعاء.

إنقاص الوزن السريع يعني عادة تناول طعام غير متوازن، فيؤدي ذلك إلى فقر الدم نتيجة نقص الحديد، وهشاشة العظام بسبب قلة الكالسيوم وفيتامين D، وتساقط الشعر وضعف الأظافر نتيجة نقص الزنك والبيوتين، وضعف المناعة وسهولة الإصابة بالأمراض.

فقدان الوزن بشكل سريع لا يمنح الجلد الوقت الكافي للتكيف مع الحجم الجديد للجسم، مما يؤدي إلى ترهلات واضحة في البطن والذراعين والفخذين، والحاجة إلى تدخل جراحي أو تجميلي للتخلص من الجلد الزائد.

من أبرز مخاطر فقدان الوزن السريع تكون حصوات في المرارة، خاصة عند خسارة أكثر من 1.5 – 2 كيلو جرام أسبوعيا، ويحدث ذلك نتيجة خلل في إفراز العصارة الصفراوية.

التغيير المفاجئ في النظام الغذائي يؤثر على التوازن الهرموني، وخصوصا عند النساء، حيث قد يؤدي إلى اضطراب الدورة الشهرية أو انقطاعها، وصعوبة الحمل، وخلل في هرمونات الغدة الدرقية.

انخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ، واضطراب ضربات القلب، ونقص البوتاسيوم والمغنيسيوم الضروريين لعمل القلب.

إلى جانب الأضرار الجسدية، هناك مخاطر نفسية مثل الإحباط والقلق بسبب صعوبة الالتزام بالحمية، واضطرابات الأكل مثل الشره المرضي أو فقدان الشهية العصبي.

العودة إلى العادات الغذائية السيئة بعد انتهاء الرجيم ما يعرف بظاهرة اليويو، فقدان الوزن ثم اكتسابه مجددا بسرعة.

الطريقة الآمنة لإنقاص الوزن

وتابعت، أنه لتجنب هذه المخاطر، يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

فقدان الوزن التدريجي بمعدل 0.5 – 1 كيلو جرام أسبوعيا.

اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، خاصة تمارين المقاومة للحفاظ على الكتلة العضلية.

شرب كميات كافية من الماء.

استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل البدء بأي حمية.

