يحدث ثقب بالمعدة، أخصائي تغذية يحذر من خطر تناول القهوة مع الأدوية الشائعة

خطر تناول القهوة مع الأدوية، حذر الدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية، من تناول بعض الأدوية الشائعة مع القهوة، مؤكدًا أنه بالرغم من تأكيد الدراسات أن تناول فنجان قهوة واحد يوميًا يقلل من مخاطر الوفاة، لكن تناولها مع بعض الأدوية يزيد من التوتر والقلق، وتؤدي لالتهابات شديدة في الجهاز الهضمي، قد يصل لثقب في المعدة.

تحذير من تناول القهوة مع أدوية البرد والغدة



وقال الدكتور عماد سلامة عن الأدوية الشائعة التي يُحذر من تناول القهوة معها: "أدوية شائعة، لا تاخذها مع القهوة، برغم أن الدراسات أكدت أن فنجانا واحد منها يوميا يقلل مخاطر الوفاة بنسبة ١٦٪".

خطورة تناول القهوة مع الأدوية الشائعة، فيتو



ومن أهم الأدوية الشائعة التي يحذر تناولها مع القهوة، قال الدكتور عماد سلامة: "أدويه نزلات البرد، لأنه يبقي فيها كافيين أو مواد أخرى قابضة، ومع الكافيين الموجود في القهوة يتضاعف تأثيرها، ويمكن أن تؤدي لعمل توتر شديد وقلق وزيادة في ضربات القلب".

كما حذر عماد سلامة من تناول القهوة مع "دواء الغدة"، مؤكدًا على ضرورة ألا يتم تناول القهوة فترة تتراوح من ٢ إلى ٤ ساعات بعد تناول دواء المعدة، "لأن هذا الدواء حساس جدًا للأكل عمومًا والكافيين تحديدًا، والقهوة هنا هتبطل مفعوله، لأنها تسرع من حركة المعدة".

القهوة مع أدوية الضغط مرفوض وثقب المعدة مع المسكنات

ونبه أخصائي التغذية العلاجية الدكتور عماد سلامة على أهمية الحذر من تناول القهوة مع أدويه الضغط والقلب، قائلًا: "لابد أن يتم فصل تناول القهوة عن تناول أدوية الضغط والقلب بفترة تتراوح من ٢ إلى ٤ ساعات"، مؤكدًا أن "الكافيين له تأثير معاكس لأدوية الضغط والقلب تمامًا، الأمر الذي يجعل تأثير ومفعول أدوية الضغط والقلب قليل جدًا، الأمر الذي يجعل البعض يعتقد أن الدواء "مش جايب نتيجه والمشكله أصلا تبقي في القهوة".

خطر تناول القهوة مع الدوية الشائعة، فيتو



وحذر الدكتور عماد سلامة من تناول القهوة مع مسكنات الألم، قائلًا: "الكافيين بيزود حمض المعدة، وبرغم أنه يساعد في تسكين الألم، لكن للأسف ده مع المسكنات ممكن يعمل التهابات شديدة في الجهاز الهضمي، بل يمكن يصل الأمر لحدوث ثقب في المعدة، خصوصًا في حالة إدمان المسكنات"

وطالب الدكتور عماد سلامة بعدم الإكثار من تناول القهوة، بحيث لا تزيد عن مرتين يوميًا، مع عدم شربها عند الاستيقاظ مباشرة من النوم، محذرًا من تناول القهوة في الليل بعد المغرب.

ونصح الدكتور عماد سلامة بـ "اختار البن الفاتح بعد الأكل"، أما محبي تناول القهوه علي معده فارغه فنصحهم بتناول البن الغامق، فقال: "خليك في الغامق مع أن الفاتح أحسن وأصح"



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