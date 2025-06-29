الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

يحدث ثقب بالمعدة، أخصائي تغذية يحذر من خطر تناول القهوة مع الأدوية الشائعة

التحذير من تناول
التحذير من تناول القهوة مع الأدوية الشائعة، فيتو

خطر تناول القهوة مع الأدوية، حذر الدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية، من تناول بعض الأدوية الشائعة مع القهوة، مؤكدًا أنه بالرغم من تأكيد الدراسات أن تناول فنجان قهوة واحد يوميًا يقلل من مخاطر الوفاة، لكن تناولها مع بعض الأدوية يزيد من التوتر والقلق، وتؤدي لالتهابات شديدة في الجهاز الهضمي، قد يصل لثقب في المعدة.

 

تحذير من تناول القهوة مع أدوية البرد والغدة


وقال الدكتور عماد سلامة عن الأدوية الشائعة التي يُحذر من تناول القهوة معها: "أدوية شائعة، لا تاخذها مع القهوة، برغم أن الدراسات أكدت أن فنجانا واحد منها يوميا يقلل مخاطر الوفاة بنسبة ١٦٪".

خطورة تناول القهوة مع الأدوية الشائعة، فيتو
خطورة تناول القهوة مع الأدوية الشائعة، فيتو


ومن أهم الأدوية الشائعة التي يحذر تناولها مع القهوة، قال الدكتور عماد سلامة: "أدويه نزلات البرد، لأنه يبقي فيها كافيين أو مواد أخرى قابضة، ومع الكافيين  الموجود في القهوة يتضاعف تأثيرها، ويمكن أن تؤدي لعمل توتر شديد وقلق وزيادة في ضربات القلب".
كما حذر عماد سلامة من تناول القهوة مع "دواء الغدة"، مؤكدًا على ضرورة ألا يتم تناول القهوة فترة تتراوح من ٢ إلى ٤ ساعات بعد تناول دواء المعدة، "لأن هذا الدواء حساس جدًا للأكل عمومًا والكافيين تحديدًا، والقهوة هنا هتبطل مفعوله، لأنها تسرع من حركة المعدة".

 

القهوة مع أدوية الضغط مرفوض وثقب المعدة مع المسكنات

ونبه أخصائي التغذية العلاجية الدكتور عماد سلامة على أهمية الحذر من تناول القهوة مع أدويه الضغط والقلب، قائلًا: "لابد أن يتم فصل تناول القهوة عن تناول أدوية الضغط والقلب بفترة تتراوح من ٢ إلى ٤ ساعات"، مؤكدًا أن "الكافيين له تأثير معاكس لأدوية الضغط والقلب تمامًا، الأمر الذي يجعل تأثير ومفعول أدوية الضغط والقلب قليل جدًا، الأمر الذي يجعل البعض يعتقد أن الدواء "مش جايب نتيجه والمشكله أصلا تبقي في القهوة".

خطر تناول القهوة مع الدوية الشائعة، فيتو
خطر تناول القهوة مع الدوية الشائعة، فيتو


وحذر الدكتور عماد سلامة من تناول القهوة مع مسكنات الألم، قائلًا: "الكافيين بيزود حمض المعدة، وبرغم أنه يساعد في تسكين الألم، لكن للأسف ده مع المسكنات ممكن يعمل التهابات شديدة في الجهاز الهضمي، بل يمكن يصل الأمر لحدوث ثقب في المعدة، خصوصًا في حالة إدمان المسكنات" 
وطالب الدكتور عماد سلامة بعدم الإكثار من تناول القهوة، بحيث لا تزيد عن مرتين يوميًا، مع عدم شربها عند الاستيقاظ مباشرة من النوم، محذرًا من تناول القهوة في الليل بعد المغرب.
ونصح الدكتور عماد سلامة بـ "اختار البن الفاتح بعد الأكل"، أما محبي تناول القهوه علي معده فارغه فنصحهم بتناول البن الغامق، فقال: "خليك في الغامق مع أن الفاتح أحسن وأصح"
 

دراسة حديثة تكشف: القهوة سريعة التحضير تزيد خطر الإصابة بالضمور البقعي الوراثي

قناع القهوة لبشرة نضرة خالية من الالتهابات والتجاعيد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خطر تناول القهوة مع الأدوية أدويه نزلات البرد أدوية الضغط والقلب خطر تناول القهوة مع الأدوية الشائعة تناول القهوة مع أدوية القلب تأثير تناول القهوة مع أدوية الغدة

مواد متعلقة

دراسة حديثة تكشف: القهوة سريعة التحضير تزيد خطر الإصابة بالضمور البقعي الوراثي

انخفاض أسعار القهوة في البورصة العالمية لأدنى مستوى في 10 شهور، زيادة المعروض من فيتنام وأوغندا والبرازيل، والكيلو يصل لـ 1395 جنيهًا محليا، وشعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل الأسعار

قناع القهوة لبشرة نضرة خالية من الالتهابات والتجاعيد

فوائد القهوة، تحمي من أمراض القلب والسرطان وتنشط الأداء الذهني

الأكثر قراءة

مقطع غريب، مروحية تلقي آلاف الدولارات والسر في وفاة صاحب مغسلة سيارات (فيديو)

قرار عاجل من النيابة فى اتهام أحمد السقا بالتعدي على طليقته مها الصغير

هيئة الدواء تحذر هؤلاء من تناول الفياجرا

زيادة جديدة بأسعار السجائر والكحوليات، النواب يقر تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

زغلول صيام يكتب: العشوائية تسيطر على الزمالك.. مجلس الإدارة سلم مفتاح النادي!.. هو إدوارد اللي هيصلح المايل؟!

رسالة طمأنة من الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع، تعرف على التفاصيل

إطلاق أسماء الشهداء على 19 مبنى حكومي بالسنابسة، قرارات عاجلة للحكومة بشأن حادث الطريق الإقليمي

يحدث ثقب بالمعدة، أخصائي تغذية يحذر من خطر تناول القهوة مع الأدوية الشائعة

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد 29 يونيو 2025

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديلات قانون التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخنزير في المنام وعلاقته بالمرور بضائقة مالية

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الصف وأسماؤها

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية