ضربة موجعة لمانشستر سيتي، الكشف عن مدة غياب ريان نوري

كشفت تقارير إعلامية عن مدة غياب الدولي الجزائري ريان آيت نوري، بعد إصابته الأخيرة على مستوى الكاحل.

وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن الظهير الأيسر لنادي مانشستر سيتي سيغيب مدة 5 أسابيع عن الميادين.

وبالتالي فإن عودة آيت نوري ستكون منتصف شهر أكتوبر المقبل أو نهايته، ما يعني أن اللاعب سيضع التربص المقبل لـ “الخضر”، لشهر أكتوبر.

وغاب آيت نوري عن المبارتين السابقتين لـ"لخضر” أمام بوتسوانا وغينيا لحساب الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويدخل مانشستر سيتي، مباراة هامة أمام مانشستر يونايتد غدًا الأحد بالدوري الإنجليزي، حيث يدخل المان سيتي اللقاء بحثًا عن تصحيح المسار بعد انطلاقة متعثرة هذا الموسم، إذ حقق فوزًا واحدًا مقابل هزيمتين، ليجد نفسه في المركز الـ13 برصيد 3 نقاط فقط.

على الجهة الأخرى، يعيش مانشستر يونايتد أجواءً أفضل نسبيًا عقب فوزه الأخير على بيرنلي (3-2)، ما منحه 4 نقاط وضعته في المركز التاسع.

وتقام المباراة يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، على ملعب الاتحاد بمانشستر، على الساعة 6:30 بتوقيت مصر.

وتُعرض المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس المالكة الحصرية لحقوق بث الدوري الإنجليزي في المنطقة العربية، وذلك من خلال شاشة beIN Sports HD.

