أزمة في برشلونة، غياب يامال عن مباراة فريقه أمام فالنسيا غدا (فيديو)

كشفت تقارير صحفية أن هناك شكوك حول مشاركة لامين يامال أمام فالنسيا غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2025-2026.

وأكدت تقارير إسبانية أن يامال يعاني من مشاكل بدنية، لذلك سيغيب عن مباراة فالنسيا غدا حسب المركز الإعلامي لبرشلونة.

وغاب لامين يامال عن التدريب الختامى لبرشلونة واكتفى بالمران في الجيم.

Marc Bernal pendiente de si entra en la convocatoria pic.twitter.com/E1yClTiYl8 — Víctor Navarro (@victor_nahe) September 13, 2025

ويخوض برشلونة مواجهة قوية أمام ضيفه فالنسيا، الأحد المقبل على ملعب يوهان كرويف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2025-2026.

برشلونة فاز على ريال مايوركا وليفانتي، قبل أن يتعادل مع رايو فاييكانو، ليبتعد عن صدارة الليجا، ويحتل المركز الرابع ب7 نقاط.

في المقابل، يحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026



وتقام مباراة مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025 على ملعب يوهان كرويف.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت السعودية ومصر، الحادية عشر مساءً (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026



تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026.

وخصصت الشبكة القطرية قناة beIN Sports HDHD1 لنقل مباراة برشلونة وفالنسيا.

