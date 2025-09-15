أخبار مصر: الدوحة تستضيف القمة العربية الإسلامية، قائمة الفائزين بجوائز إيمي، ترامب: قطر حليف رائع لنا

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تستضيف الدوحة القمة العربية الإسلامية الطارئة اليوم الإثنين، التي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

علَقَ خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن اليوم الأثنين سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة، للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

انتهى منذ قليل حفل توزيع جوائز إيمي، في نسختها ٧٧، والتي شهدت مفاجآت كبيرة، في أسماء الفائزين.

تنظر محكمة جنايات المنيا اليوم، أولى جلسات محاكمة زوجة الأب المتهمة بقتل الأطفال الستة ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا.

يترقب طلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و5 سنوات، ممن قاموا بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، لمعرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحهم لاستكمال الدراسة به.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قطر حليف رائع للولايات المتحدة، مضيفًا: “ أمير قطر تميم بن حمد شخص رائع وبلاده حليف للولايات المتحدة الأمريكية”.

أعطى قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الماضي، الحق للصادر بشأنهم قرار المنع من السفر، في التظلم ضد القرار.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الإثنين، بسقوط 10 شهداء، ومصابين جرَّاء قصف إسرائيلي لمنزلين في شارع الجلاء بمدينة غزة.

سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تنظر اليوم الإثنين محكمة الأسرة بالنزهة، الدعوى المقامة من اللاعب السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته إليه، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة.

كشفت صحيفة "نيويورك بوست" تفاصيل جديدة عن حياة تايلر روبنسون، المتهم بقتل الناشط الأمريكي اليميني تشارلي كيرك، من خلال زميل عمل سابق للمشتبه به.

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر 2025.

قالت كوريا الشمالية الإثنين إن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية قد تم تحديده "بشكل دائم" في قانون البلاد، حيث أدانت الولايات المتحدة لتكرار ادعائها "العتيق" حول نزع السلاح النووي من بيونج يانج في اجتماع دولي.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد لقطع الأراضي الاستثمارية وفقا لالية التخصيص الفوري، وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة تطرح أرض طبي بمساحة 2294 مترًا بسعر 5225 جنيهًا وأرض سكني بمساحة 3913 مترًا بسعر 4635 جنيهًا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يود إيقاف الحرب في أوكرانيا، لكن الأمر يبدو صعبًا، مشيرًا إلى أن الكراهية بين الرئيس الروس فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يمكن تصورها.

سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس.

وجه عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر الوطني، عبر حسابه الشخصي على منصة “X”، رسالة شكر إلى زميله السابق في صفوف الفراعنة محمد أبو تريكة، بعد إشادة الأخير به خلال الأستوديو التحليلي لقناة بي إن سبورت القطرية.

أعلن الممثل العالمي خافيير بارديم، إدانته لأفعال جيش الاحتلال، في غزة، خلال وجوده على السجادة الحمراء، لحفل إيمي، في نسختها ٧٧.

