نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الرابط الرسمي

يترقب طلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و5 سنوات، ممن قاموا بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، لمعرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحهم لاستكمال الدراسة به.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي، أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات سيعلن نتيجة تنسيق الشهادات الفنية بنظام 3 و5 سنوات، خلال 48 ساعة من غلق باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يتم فتح مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية في نفس أسبوع إعلان النتيجة لكي يتمكن الطلاب من إجراء التحويلات للكليات والمعاهد التي يرغبون بها وفقا لقواعد تقليل الاغتراب، من ثم الحصول على بطاقة الترشيح النهائية لهم عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية على موقع التنسيق

هناك عدة خطوات يجب على الطالب اتباعها للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية بنظام 3 أو 5 سنوات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وهي كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــا.

يختار الطالب خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السري المدون على استمارة النجاح.

ستظهر أمام الطالب بطاقة الترشيح المبدئية له ومدون بها الكلية أو المعهد الذي رشح له.

يقوم الطالب بطباعة نسخة من بطاقة الترشيح.

