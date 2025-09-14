مشروع بيان قمة الدوحة: العدوان الإسرائيلي على قطر يقوض فرص السلام

أكد مشروع بيان القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة أن العدوان الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية يمثل تصعيدًا خطيرًا يقوض فرص التعايش السلمي في المنطقة، ويضاف إلى سجل الممارسات الإسرائيلية التي وصفها البيان بأنها جرائم إبادة وعدوان صارخ.

إدانة الهجوم على الدوحة

شدد البيان على إدانة الهجوم الذي شنته إسرائيل على حي سكني في العاصمة القطرية الدوحة، مستهدفًا مقارًا كانت مخصصة لاستضافة الوفود التفاوضية في إطار جهود الوساطة التي تضطلع بها قطر. ووصف البيان الهجوم بأنه "جبان وغير شرعي"، وانتهاك مباشر لسيادة دولة عربية وإسلامية عضو في الأمم المتحدة.

تضامن كامل مع قطر

أكد البيان التضامن المطلق مع دولة قطر ضد العدوان الإسرائيلي، معتبرًا أن أي اعتداء عليها هو عدوان على جميع الدول العربية والإسلامية. كما شدد على دعم سيادة قطر وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والوقوف معها في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير لحماية أمنها واستقرارها.

تهديد لجهود الوساطة

أوضح البيان أن الاعتداء على مكان محايد للوساطة لا يمثل فقط انتهاكًا لسيادة قطر، بل يقوض أيضًا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، في وقت تضطلع فيه الدوحة بدور رئيسي إلى جانب مصر والولايات المتحدة في جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

إشادة بالموقف القطري

وأشاد مشروع البيان بموقف قطر المسؤول في التعامل مع العدوان الإسرائيلي، وبالتزامها الثابت بالقانون الدولي وإصرارها على صون سيادتها، مؤكدًا دعم القمة للجهود المصرية – القطرية – الأمريكية الرامية إلى إنهاء العدوان على غزة.

