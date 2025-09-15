الإثنين 15 سبتمبر 2025
10 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الإثنين، بسقوط 10 شهداء، ومصابين جرَّاء قصف إسرائيلي لمنزلين في شارع الجلاء بمدينة غزة.


وأكد التلفزيون الفلسطيني، سقوط 6  شهداء بينهم أطفال ومصابون جرَّاء قصف إسرائيل لخيمة نازحين داخل مبنى الصليب الأحمر خلف كابيتال مول في حي الرمال بمدينة غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء أمس الأحد، جرَّاء استهداف قوات إسرائيلية بناية سكنية قرب مستشفى القدس، في حي تل الهوا بمدينة غزة.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية دمرت ما لا يقل عن 30 مبنى سكنيًّا في مدينة غزة وأجبرت الآلاف على النزوح من ديارهم، في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل أمس الأحد لإجراء مباحثات بشأن الصراع.

وقالت إسرائيل إنها تعتزم السيطرة على المدينة التي يحتمي بها نحو مليون فلسطيني، وذلك في إطار هدفها المعلن المتمثل في القضاء حماس، وكثفت هجماتها على المدينة ووصفتها بأنها آخر معاقل الحركة الفلسطينية.

وكانت إسرائيل قد استهدفت القيادة السياسية للحركة، التي أجرت مفاوضات متقطعة حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بغارة جوية في الدوحة يوم الثلاثاء في هجوم لاقى تنديدات واسعة النطاق.

