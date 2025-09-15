الإثنين 15 سبتمبر 2025
خارج الحدود

قبل انعقاد القمة العربية، ترامب: قطر حليف رائع للولايات المتحدة (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن   قطر حليف رائع للولايات المتحدة، مضيفًا: “ أمير قطر تميم بن حمد شخص رائع وبلاده حليف للولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال في تصريحاته للصحفيين صباح اليوم الإثنين: “على إسرائيل أن تكون حذرة وتفكر مليًّا في من ستهاجمه”، موضحًا: “العديد من الناس لا يفهمون أن قطر حليف رائع للولايات المتحدة ونحن معهم”.

العدوان الإسرائيلي المتهور والغادر ارتكب أثناء استضافة الدوحة مفاوضات بشأن غزة

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي قبيل انعقاد القمة العربية والمقرر عقدها اليوم الإثنين، على خلفية الهجوم الذى شنته دولة الاحتلال الإسرائيلي على الدوحة، بدعوى اغتيال عدد من قادة حماس الفلسطينية.

وكان  رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قد قال إن تمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة.


وركز خلال كلمته أمس في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لـ القمة العربية والمقرر عقدها اليوم، على أنه لا يمكن توصيف الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة إلا إرهاب دولة.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي المتهور الغادر ارتكب أثناء استضافة الدوحة مفاوضات بشأن غزة، منوهًا إلى أن ما يشجع إسرائيل على الاستمرار بنهجها عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها.

وأكد  أن إسرائيل تعمل على إجهاض مسار التفاوض، مشيرًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة ليس اعتداء على موقع بل على مبدأ الوساطة بحد ذاته.

وشدد على أن  المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة،  الاعتداء على سيادة قطر خرق صريح للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية. 

