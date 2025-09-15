الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الأهلي السابق: مشاكل "أوضة اللبس" وراء النتائج السلبية للقلعة الحمراء

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

علَقَ خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي نتائجه السلبية هذا الموسم وسقط في فخ التعادل أمام إنبي بهدف لمثله على إستاد المقاولون العرب ليرفع رصيده إلى النقطة 6 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري، في سابقة لم تحدث من قبل للمارد الأحمر.

 

مشاكل أوضة اللبس في الأهلي

وقال خالد جاد الله في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:

توقعت تعثر الأهلي أمام إنبي وعدم تحقيق الفوز بسبب حالة التراجع في الأداء منذ بداية الموسم، فجميع اللاعبين كانوا خارج الخدمة، وهناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الأمر.

وتابع: الأزمات الموجودة حاليًّا داخل غرفة ملابس الأهلي، سبب رئيسي في تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، خاصةً في ظل مطالبة اللاعبين بالحصول على أعلى الرواتب للمساواة بالنجوم الجدد وهي أزمة حقيقية يعيشها الأحمر في الفترة الأخيرة، ولابد من السيطرة عليها من قِبل وليد صلاح الدين مدير الكرة، كما يجب أن يكون الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس أقوى من اللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجولة السادسة من الدوري الممتاز الجولة السادسة الإعلامي محمد فاروق الاهلي امام انبي اعلامي الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

برشلونة يكتسح فالنسيا بسداسية نظيفة في الليجا

شوبير يطالب بالاستعانة بالناشئين بعد تعثر الأهلي أمام إنبي

سيد عبد الحفيظ للاعبي الأهلي بعد التعادل مع إنبي: اعرفوا قيمة التيشرت

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم تجارة نظام 3 سنوات،97.67% للتجارة و96.9% للسياحة والفنادق

بعد الفوز على أوكلاند سيتي، موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف منها البطاطس والبصل في سوق العبور

ظهرت الآن، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ورابط الحصول عليها والخطوات

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم تجاري 5 سنوات، 92.66% للتجارة و77.44% للحقوق

إجراءات التظلم ضد قرار المنع من السفر، تعرف عليها

عادل عبد الرحمن يوجه رسالة مباشرة إلى لاعبي الأهلي

في سن 15 سنة، أوين كوبر أصغر ممثل يفوز بجائزة إيمي كأفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads