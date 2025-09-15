نجم الأهلي السابق: مشاكل "أوضة اللبس" وراء النتائج السلبية للقلعة الحمراء

علَقَ خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي نتائجه السلبية هذا الموسم وسقط في فخ التعادل أمام إنبي بهدف لمثله على إستاد المقاولون العرب ليرفع رصيده إلى النقطة 6 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري، في سابقة لم تحدث من قبل للمارد الأحمر.

مشاكل أوضة اللبس في الأهلي

وقال خالد جاد الله في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:

توقعت تعثر الأهلي أمام إنبي وعدم تحقيق الفوز بسبب حالة التراجع في الأداء منذ بداية الموسم، فجميع اللاعبين كانوا خارج الخدمة، وهناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الأمر.

وتابع: الأزمات الموجودة حاليًّا داخل غرفة ملابس الأهلي، سبب رئيسي في تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، خاصةً في ظل مطالبة اللاعبين بالحصول على أعلى الرواتب للمساواة بالنجوم الجدد وهي أزمة حقيقية يعيشها الأحمر في الفترة الأخيرة، ولابد من السيطرة عليها من قِبل وليد صلاح الدين مدير الكرة، كما يجب أن يكون الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس أقوى من اللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.