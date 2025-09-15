أيهما أفضل الحضري أم دوناروما؟ إجابة مفاجئة من أبو تريكة (فيديو)

وجه عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر الوطني، عبر حسابه الشخصي على منصة “X”، رسالة شكر إلى زميله السابق في صفوف الفراعنة محمد أبو تريكة، بعد إشادة الأخير به خلال الأستوديو التحليلي لقناة بي إن سبورت القطرية.

نص رسالة الحضري إلى أبو تريكة

وقال الحضري في رسالته إلى محمد أبو تريكة: “كان شرفًا لأي حارس أن يُذكر في تاريخه أن أبو تريكة سجل فيه هدفًا، وهذه أمنية لم تتحقق لي، ويمر الزمن وتكون هذه هي شهادة الأسطورة محمد أبو تريكة في عصام الحضري.. شكرًا يا عم عموم الناس كلها”.

الحضري أسطورة

وخلال الإستوديو التحليلي لقناة بي إن سبورت، وجه مقدم الإستوديو سؤالًا إلى محمد أبو تريكة، قائلًا: “من أفضل دوناروما ولا عصام الحضري ؟ ليرد أبو تريكة الحضري طبعًا”.

كان شرفا لأي حارس أن يُذكر في تاريخه أن أبوتريكة سجل فيه هدفا، وهذه أمنية لم تتحقق لي.

ويمر الزمن وتكون هذه هي شهادة الأسطورة محمد أبوتريكة في عصام الحضري.

شكرا يا عم عموم الناس كلها ❤️❤️ pic.twitter.com/3OAhhbmx4p — Essam El-Hadary (@ElHadary) September 14, 2025

وواصل أبو تريكة كلامه: “الحضري أسطورة واللي يجيب فيه جول في التمرين يبقى نجم، فسأله المذيع وهل أنت نجمت على الحضري ولا لأ، ليرد أبو تريكة ضاحكًا: لأ".

