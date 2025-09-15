ترامب يكشف سبب رفض بوتين لقاء زيلينسكي للتفاوض (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يود إيقاف الحرب في أوكرانيا، لكن الأمر يبدو صعبًا، مشيرًا إلى أن الكراهية بين الرئيس الروس فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يمكن تصورها.

وأضاف ترامب في تصريحات اليوم الإثنين، إن بوتين وزيلينسكي لا يريدان التحدث إلى بعضهما.

ترمب: الكراهية بين بوتين وزيلينسكي لا يمكن تصورها.. وأود إيقاف الحرب في أوكرانيا لكن الأمر يبدو صعبا

وانتقد أوروبا قائلًا إنها مستمرة في شراء النفط الروسي ولو بطرق غير مباشرة، وأن عليها أن تشدد عقوباتها على روسيا.

واعتبر الرئيس الأوكراني أن الرئيس الروسي حقق مراده من قمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي ترامب.

ترمب: أوروبا مستمرة في شراء النفط الروسي ولو بطرق غير مباشرة وعليها أن تشدد عقوباتها على روسيا

قال زيلينسكي لمراسل شبكة CNN في كييف: "أعتقد أنه بالنسبة لبوتين، بالطبع، كان اجتماعه مع رئيس الولايات المتحدة ناجحًا. ثانيًا، على أراضي الولايات المتحدة. التقط صورًا مع رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف: "لم يعِد (بوتين) بوقف إطلاق النار، ولكن ربما وعد الرئيس ترامب بشيء ما، لا أعلم، لكنه لم يفعل.. أجَّل العقوبات وأجَّل أي ضغط قوي، وهو ما يدركه بوتين حقًّا، وهو ما يستطيع ترامب فعله، حيث أظهر ليس على روسيا، بل على دول أخرى، ما يستطيع فعله. لهذا السبب قلتُ إنني أعتقد أن بوتين كان أكثر نجاحًا في الغالب".

