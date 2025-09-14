الأحد 14 سبتمبر 2025
بريطانيا تؤكد تضامنها مع قطر وتدين هجوم الاحتلال على الدوحة

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني هجوم إسرائيل الغادر على قطر.

بريطانيا تؤكد تضامنها مع قطر وإدانتها للهجوم الإسرائيلي

وأضافت الوزارة أن مستشار الأمن القومي البريطاني أكد تضامن بلاده مع قطر وإدانتها للهجوم الإسرائيلي.

أفادت صحيفة التلجراف، في تقرير لها اليوم الأحد، بأن حكومة بريطانيا أكدت أن الكلية الملكية لدراسات الدفاع لن تقبل طلابا من إسرائيل بدءا من العام المقبل.

بريطانيا توقف قبول الطلاب الإسرائيليين بالكلية الملكية لدراسات الدفاع 

وفي السياق ذاته قالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياتها العسكرية في غزة خاطئ.

واتهم الكثير من المسؤولين الإسرائيليين نتنياهو بالإضرار بمصالح إسرائيل 

وقال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية: “إن الحكومة الإسرائيلية تدمر علاقاتنا الخارجية والدولة تنهار”.

