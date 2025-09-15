القائمة الكاملة للفائزين بحفل توزيع جوائز إيمي في نسختها 77

انتهى منذ قليل حفل توزيع جوائز إيمي، في نسختها ٧٧، والتي شهدت مفاجآت كبيرة، في أسماء الفائزين.

وجاءت القائمة الكاملة للفائزين بجوائز إيمي ٧٧ كالتالي:

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي.

جين سمارت، ("The Hacks")

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي

كاثرين لاناسا، ("The Pitt")

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي

تراميل تيلمان، ("Severance")

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي

بريت لور، Severance

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي

هانا إينبيندر، ("Hacks")

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

جيف هيلر، ("Somebody Somewhere")

أفضل برنامج تلفزيوني واقعي.

The Traitors

أفضل إخراج في مسلسل كوميدي

سيث روجن، وإيفان جولدبرج، لحلقة "The Oner"، من مسلسل The Studio

أفضل إخراج في مسلسل قصير

فيليب بارانتيني، Adolescence

أفضل إخراج في مسلسل درامي

آدم راندال، لحلقة Hello Goodbye، من مسلسل Slow Horses

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو أنثولوجي أو فيلم تلفزيوني

أوين كوبر عن أدائه في مسلسل Adolescence

أفضل كتابة في مسلسل درامي

دان جيلروي عن سيناريو حلقة "Welcome To The Rebellion من مسلسل Andor.

أفضل كتابة لمسلسل قصير أو أنثولوجي أو فيلم تلفزيوني

جاك ثورن وستيفن جراهام، "Adolescence"

أفضل كتابة لمسلسل كوميدي

The Studio

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو مسلسل مختارات أو فيلم

إيرين دوهيرتي، ("Adolescence")

أفضل برنامج منوعات مباشر

"SNL 50"

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو أنثولوجي أو فيلم تلفزيوني

كريستين ميليوتي، The Penguin

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل محدود أو أنثلوجي أو فيلم تلفزيوني

ستيفين جرام، Adolescence

أفضل مسلسل محدود، أو أنثلوجي، أو فيلم تلفزيوني.

مسلسل adolescence

أفضل مسلسل كوميدي

The Studio

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي

نوح وايلي، The pitt

أفضل مسلسل درامي

The pitt

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.