الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فالنسيا 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

الدوري الإسباني، تقدم فريق برشلونة على نظيره فالنسيا، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على أرضية ملعب "يوهان كرويف"، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري.

من سجل هدف برشلونة في شباك فالنسيا 

جاء هدف برشلونة عن طريق فيرمين لوبيز في الدقيقة 29.

وتعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا البروفة الأخيرة للبارسا قبل بداية مشواره الأوروبي ومواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم الخميس المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 ويفتقد برشلونة خدمات النجم لامين يامال أمام فالنسيا بعدما أعلن المدرب هانز فليك، أنه يعاني من إصابة ستجبره على الغياب عن مباراة اليوم، وربما نيوكاسل يونايتد يوم الخميس المقبل في دوري أبطال أوروبا.

مباراة برشلونة وفالنسيا والقناة الناقلة

 

ويحتل برشلونة المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في واحدة.

أما فالنسيا، يتواجد بالمركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 4 نقاط بجدول الترتيب.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد فالنسيا

والتقى برشلونة ضد فالنسيا في 230 مباراة سابقة، وكان التفوق الأكبر من نصيب برشلونة الذي فاز في 114 مباراة، مقابل 59 خسارة و57 تعادلًا وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

 

وأحرز لاعبو الفريق الكتالوني 455 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 332 هدفًا. ويُعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب برشلونة السابق، الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 31 هدفًا.

