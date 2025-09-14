الأحد 14 سبتمبر 2025
رياضة

تريزيجيه يسجل هدف الأهلي الأول في شباك إنبي

تريزيجيه
تريزيجيه

سجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لـ النادي الأهلي، في شباك نظيره إنبي بالدقيقة 34، من المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الأحد، على إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 27 خرج أحمد سيد زيزو من المباراة بسبب الإصابة فيما شارك بدلا منه طاهر محمد طاهر.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه.

تشكيل إنبي أمام الأهلي 

مباراة الأهلي وإنبي

ويدخل الأهلي اللقاء باحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع غزل المحلة وخسارته أمام بيراميدز في آخر مباراتين للفريق، حيث يسعى الفريق لمصالحة جماهيره وتصحيح المسار في مشوار البطولة.

كما تمثل المباراة اختبارًا مهمًَّا للمدير الفني المؤقت عماد النحاس، الذي تولى القيادة الفنية للفريق عقب رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، حيث يأمل النحاس في تحقيق انطلاقة قوية مع القلعة الحمراء عبر الفوز الليلة.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

يدخل الأهلي مواجهة إنبي وهو في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، جمعها من انتصار وحيد وتعادلين، بينما تعرض للهزيمة مرة واحدة.

في المقابل، يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهة واحدة.

 

 

