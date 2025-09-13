السبت 13 سبتمبر 2025
رياضة

صدمة في باريس سان جيرمان لغياب ديمبلي ودوي عن مواجهة برشلونة

عثمان ديمبلي، فيتو
عثمان ديمبلي، فيتو

أصدرت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بيانا مقتضبا عن عثمان ديمبلي وديزيريه دوي، ثنائي الفريق الفرنسي المصاب في الوقت الحالي.

آخر تطورات إصابة ديمبلي ودوي

وأوضح "بي إس جي"، في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن ديمبلي ودوي، يواصلان أداء البرنامج العلاجي لهما، دون أي تفاصيل أخرى.

وأشار العملاق الفرنسي، قبل أيام قليلة، إلى أن دوي سيغيب أربعة أسابيع بسبب إصابة في عضلة الساق، بينما سيغيب ديمبلي ستة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ الأيمن.

مباريات يغيب عنها ديمبلي ودوي 

ويغيب الثنائي عن مواجهة "بي إس جي" ضد لانس، غدا الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، إضافة إلى عدد من المباريات الأخرى بدوري أبطال أوروبا، أبرزها أتالانتا الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

ويعد دوي وديمبلي من أبرز أسلحة باريس الهجومية، وترشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، لدورهما البارز في تتويج الفريق بخمسة ألقاب محلية وقارية.

وأصيب نجما باريس خلال مباراة فرنسا ضد أوكرانيا، الأسبوع الماضي، في افتتاح مشوار الفريقين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

