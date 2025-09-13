صدمة في باريس سان جيرمان لغياب ديمبلي ودوي عن مواجهة برشلونة

أصدرت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بيانا مقتضبا عن عثمان ديمبلي وديزيريه دوي، ثنائي الفريق الفرنسي المصاب في الوقت الحالي.

آخر تطورات إصابة ديمبلي ودوي

وأوضح "بي إس جي"، في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن ديمبلي ودوي، يواصلان أداء البرنامج العلاجي لهما، دون أي تفاصيل أخرى.

وأشار العملاق الفرنسي، قبل أيام قليلة، إلى أن دوي سيغيب أربعة أسابيع بسبب إصابة في عضلة الساق، بينما سيغيب ديمبلي ستة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ الأيمن.

مباريات يغيب عنها ديمبلي ودوي

ويغيب الثنائي عن مواجهة "بي إس جي" ضد لانس، غدا الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، إضافة إلى عدد من المباريات الأخرى بدوري أبطال أوروبا، أبرزها أتالانتا الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

ويعد دوي وديمبلي من أبرز أسلحة باريس الهجومية، وترشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، لدورهما البارز في تتويج الفريق بخمسة ألقاب محلية وقارية.

وأصيب نجما باريس خلال مباراة فرنسا ضد أوكرانيا، الأسبوع الماضي، في افتتاح مشوار الفريقين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.