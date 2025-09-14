الزمالك يحتفل بصدارة الدوري الممتاز عقب تعادل الأهلي مع إنبي

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، بصدارة الدوري الممتاز، عقب سقوط الأهلي في فخ التعادل مع إنبي بنتيجة 1-1.

الأهلي يواصل السقوط في الدوري الممتاز ويتعادل مع إنبي 1-1

وتعادل النادي الأهلي، مع نظيره إنبي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتربع الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد إنتهاء الجولة السادسة برصيد 13 نقطة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك صورة لـ عمر جابر وهو يحتفل بصدارة الدوري الممتاز عقب تعادل الأهلي مباشرة.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- الزمالك 13 نقطة

2- المصري 11 نقطة

3- وادي دجلة 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

5- مودرن سبورت 10 نقاط

6- زد 9 نقاط

7- إنبي 9 نقاط

8- بتروجيت 9 نقاط

9- غزل المحلة 8 نقاط

10- بيراميدز 8 نقاط

11- حرس الحدود 8 نقاط

12- طلائع الجيش 8 نقاط

13- البنك الأهلي 7 نقاط

14- سموحة 7 نقاط

15- الأهلي 6 نقاط

16- الجونة 6 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- الاسماعيلي 4 نقاط

19- المقاولون العرب 3 نقاط

20- فاركو نقطتان

21- كهرباء الاسماعيلية نقطتان



