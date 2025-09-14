مفيش فلوس، أول رد من الزمالك على أزمة مستحقات صفقة شيكو بانزا

رد مصدر في الزمالك، على قرار نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، بتقديم شكوى ضد الأبيض لعدم سداد مستحقات صفقة الأنجولي شيكو بانزا.

نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي يشكو الزمالك

وكان باولو لوبو، رئيس نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، أعلن في تصريحات صحفية باتخاذه إجراءات قانونية ضد نادي الزمالك عبر التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

وأوضح باولو لوبو في تصريحات صحفية أن ناديه لم يتسلم حتى الآن أي دفعات مالية من القيمة المتفق عليها في عقد انتقال بانزا إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية رغم مرور أشهر على إتمام الصفقة.

أول رد من الزمالك

وأشار المصدر إلى أن نادي الزمالك يمر في الوقت الحالي بازمة مالية طاحنة تسببت في تأخر سداد الدفعات المالية المقررة لنادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي في صفقة شيكو بانزا.

وواصل المصدر: نسعى في الوقت الحالي لسداد جزء من قيمة صفقة شيكو بانزا من أجل حل الأزمة كما نسعى أيضا لسداد قيمة صفقة خوان ألفينا بيزيرا ولكن ننتظر حدوث انفراجة مالية خلال الفترة المقبلة خاصة أن سحب أرض أكتوبر أثر علينا بالسلب.

الزمالك يضم شيكو بانزا

وكان شيكو بانزا قد انضم إلى الزمالك بعقد يمتد لأربعة مواسم، وشارك منذ بداية الموسم في أربع مباريات ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، نجح خلالها في تسجيل هدفين.

