رياضة

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

الأهلي وإنبي
الأهلي وإنبي

يبحث عشاق كرة القدم في مصر عن فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز، والتي جمعتهما على إستاد المقاولون العرب.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي 

تعادل النادي الأهلي، مع نظيره إنبي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو 
تشكيل الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه.

تشكيل إنبي أمام الأهلي 

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، في المقابل، يحتل إنبي المركز السابع برصيد 9 نقاط.

الأهلي موعد مباراة الأهلى موعد مباراة الاهلي اليوم مباراة الاهلى اليوم مباراة الاهلي الاهلي اليوم مباراة الاهلي وانبي الأهلي وإنبي انبي ضد الاهلي الدوري المصري فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي أهداف مباراة الأهلي وإنبي

