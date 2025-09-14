الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد في الصدارة، ترتيب الدوري الإسباني وموقف برشلونة

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

الدوري الإسباني، حافظ فريق ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025/2026، بعد الفوز على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة.

وشهدت الجولة نفسها سقوط كل من أتلتيك بلباو وفياريال أقرب ملاحقين ريال مدريد، في فخ الهزيمة.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

وتستأنف اليوم الأحد منافسات الجولة الـ4 من الدوري الإسباني الممتاز، بالمواجهات التالية:

سلتا فيجو × جيرونا.

ليفانتي × ريال بيتيس.

أوساسونا × رايو فابيكانو.

برشلونة × فالنسيا.

ويعد فريق ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في 4 جولات لعبوا بالدوري الإسباني الممتاز.

أما برشلونة فيأتي في المركز الخامس بـ7 نقاط من 3 مباريات، حيث فاز في مواجهتين وتعادل في مباراة، ويخوض اليوم مواجهة قوية أمام فالنسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني ريال سوسيداد أتلتيك بلباو فياريال

مواد متعلقة

ريال مدريد يهزم سوسيداد 2-1 ويواصل تصدر الدوري الإسباني

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مديد الأقرب أمام سوسيداد في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

القبض على طبيبة طب شرعي زورت تقريرا عن وفاة أحمد الدجوي

التموين: إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية بدءا من الغد

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

انخفاض كبير بأسعار العمرة وزيادة 80 ألف جنيه في الحج، الغرف السياحية تكشف ما حدث

سر انسحاب وحيد الكيلاني من الدفاع عن مروة يسري بعد الحكم عليها

رغم توسله لوزارة الشباب، نادي الشرقية الرياضي مهدد بالظلام خلال ساعات

سمير فرج لـ إسرائيل: ستفتح عليكم أبواب جهنم إذا استهدفتم الأراضي المصرية (فيديو)

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والرطوبة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads