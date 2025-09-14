ريال مدريد في الصدارة، ترتيب الدوري الإسباني وموقف برشلونة

الدوري الإسباني، حافظ فريق ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025/2026، بعد الفوز على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة.

وشهدت الجولة نفسها سقوط كل من أتلتيك بلباو وفياريال أقرب ملاحقين ريال مدريد، في فخ الهزيمة.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

وتستأنف اليوم الأحد منافسات الجولة الـ4 من الدوري الإسباني الممتاز، بالمواجهات التالية:

سلتا فيجو × جيرونا.

ليفانتي × ريال بيتيس.

أوساسونا × رايو فابيكانو.

برشلونة × فالنسيا.

ويعد فريق ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في 4 جولات لعبوا بالدوري الإسباني الممتاز.

أما برشلونة فيأتي في المركز الخامس بـ7 نقاط من 3 مباريات، حيث فاز في مواجهتين وتعادل في مباراة، ويخوض اليوم مواجهة قوية أمام فالنسيا.

