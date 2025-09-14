ابنته اكتشفت الواقعة، جهود لفك لغز العثور على جثة مسن بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن والذهول بين الأهالي، بعد العثور على جثة “جمال.ع”، 65 عامًا، موظف بالمعاش، مقتولا داخل شقته بقرية بيشة قايد التابعة لمركز شرطة الزقازيق، في ظروف غامضة.

وكشفت تفاصيل الجريمة أن ابنة المجني عليه حاولت الاتصال بوالدها عدة مرات دون جدوى، فتوجهت إلى منزله للاطمئنان عليه، لتتفاجئ بالمشهد الصادم؛ جثة والدها غارقًا في دمائه إثر إصابته بآلة حادة، فأطلقت صرخة مدوية هزت أرجاء المكان، وجمعت الجيران في لحظات وسط أجواء من الذعر والصدمة.

المجني عليه كان يعيش بمفرده عقب زواج بناته، وعُرف بحسن السيرة والهدوء بين جيرانه، ما وضع علامات استفهام واسعة حول أسباب الجريمة، خاصة أنه لم يكن له أي خصومات أو عداوات.

انتداب خبراء المعمل الجنائي لرفع البصمات ومعاينة مسرح الجريمة

على الفور، انتقلت قوات الأمن بالشرقية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا، وبدأت التحقيقات، فيما قررت النيابة العامة انتداب خبراء المعمل الجنائي لرفع البصمات ومعاينة مسرح الجريمة، وتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة. وتكثف أجهزة البحث الجنائي جهودها لفك لغز الجريمة وضبط مرتكبيها.

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

