النيابة تقرر عرض جثامين أسرة لقيت حتفها على الطب الشرعي بالشرقية

ضحايا حادث الغاز، قررت النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، عرض جثامين 5 أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم اختناقا بالغاز داخل منزلهم، على الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي، لإجراء الصفة التشريحية عليهم وبيان سبب الوفاة، قبل أن يتم التصريح بالدفن.

النيابة تناظر جثامين 5 أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم داخل منزلهم بالعاشر من رمضان

وكانت النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان، قد عاينت جثامين أسرة مكونة من 5 أفراد لقوا مصرعهم اختناقًا بالغاز داخل منزلهم، وتم نقلهم لمستشفى العاشر الجامعي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفاة أسرة كاملة نتيجة تسرب الغاز بالعاشر من رمضان

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوفاة 4 أشخاص، بينهم زوجين وطفليهما وإصابة ابنتهما 16 عاما بحالة اختناق،(قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى العاشر الجامعي وتلحق بهم).

وتبين من التحريات الأولية وفاة المتوفين إثر استنشاقهم غاز أثناء نومهم بمسكنهم فيما جرى التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.