حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل تاجر مخدرات في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل تاجر مخدرات فى أولاد صقر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

 تفاصيل مقتل تاجر مخدرات فى أولاد صقر 

وذكر بيان أمنى؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة من جالبي ومتجري المواد المخدرة، وردت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تفيد بقيام عنصر جنائي شديد الخطورة سبق اتهامه في قضايا جنايات "مخدرات، سلاح ناري، بلطجة" بالاتجار في المواد المخدرة.

الجوازات تواصل تيسير إجراءات استخراج الوثائق لكبار السن

تفاصيل الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية.. بدء سحب الكراسات اليوم.. مزايا بعد التخرج تشمل خدمات اجتماعية وحوافز للمتفوقين.. وهذه إجراءات وشروط التقديم

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات. وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط بندقية آلية بحوزته، وكمية من مخدري "الحشيش" و"الهيدرو".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة على مستوى الجمهورية.

