الداخلية تكشف تفاصيل مقتل تاجر مخدرات في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل تاجر مخدرات فى أولاد صقر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

تفاصيل مقتل تاجر مخدرات فى أولاد صقر

وذكر بيان أمنى؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة من جالبي ومتجري المواد المخدرة، وردت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تفيد بقيام عنصر جنائي شديد الخطورة سبق اتهامه في قضايا جنايات "مخدرات، سلاح ناري، بلطجة" بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات. وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط بندقية آلية بحوزته، وكمية من مخدري "الحشيش" و"الهيدرو".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.