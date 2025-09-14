الأحد 14 سبتمبر 2025
رويترز: إلغاء سباق إسبانيا للدراجات بسبب مشاركة الفريق الإسرائيلي

أفادت وكالة رويترز نقلا عن وسائل إعلام إسبانية بأنه تقرر إلغاء المرحلة الأخيرة من سباق إسبانيا للدراجات، بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين لمشاركة الفريق الإسرائيلي في السباق.

وفي السياق ذاته أفادت صحيفة التلجراف، في تقرير لها اليوم الأحد، بأن حكومة بريطانيا أكدت أن الكلية الملكية لدراسات الدفاع لن تقبل طلابا من إسرائيل بدءا من العام المقبل.

بريطانيا توقف قبول الطلاب الإسرائيليين بالكلية الملكية لدراسات الدفاع 

وفي السياق ذاته قالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياتها العسكرية في غزة خاطئ.

واتهم الكثير من المسؤولين الإسرائيليين نتنياهو بالإضرار بمصالح إسرائيل 

وقال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية: “إن الحكومة الإسرائيلية تدمر علاقاتنا الخارجية والدولة تنهار”.

 

