جودة عبد الخالق: أداء المجموعة الاقتصادية نقطة ضعف الحكومة

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن الحقيقة التى يجب الاعتراف بها هى أن أداء المجموعة الاقتصادية الوزارية يعد باهتًا للغاية، بعيدًا عن أى دعاية أو ترويج، لا يوجد لها أى تأثير ملموس على أرض الواقع.

وعزا ذلك لغياب السلطة التشريعية الفاعلة، وتحديدًا مجلسى النواب والشيوخ، والمفترض أن يقوم النواب بمراقبة الأداء الحكومي، والوقوف على الأخطاء، واقتراح خطوات لتصحيحها.

المجموعة الاقتصادية تعد أكبر نقطة ضعف فى الحكومة

وأكد فى تصريح لفيتو أنه فى ظل غياب آلية محاسبة فعالة تظل هذه المجموعة بعيدًا عن أى مساءلة حقيقية.

وتابع: المجموعة الاقتصادية تعد أكبر نقطة ضعف فى الحكومة، زيادة الدين الخارجي يعد أمرًا بالغ الخطورة، حيث فتحت الحكومة باب الاقتراض من الخارج بشكل مفرط، رغم هذا، فإن تقييم هذه المجموعة، وإن كنت أختلف معهم فى أدائهم الضعيف، إلا أننا نتحدث عن التدفقات الدولارية التى لم تُترجم إلى تحسن ملموس فى حياة المواطن المصري، رغم أنها أمر منصوص عليه فى الدستور.

مؤشرات واضحة على فشل الأداء الاقتصادي

وواصل حديثه قائلا: هناك مؤشرات واضحة على فشل الأداء الاقتصادي، مثل ارتفاع سعر الدولار من 8 جنيهات فى 2016 إلى 50 جنيهًا، وما جرى ليس تعويمًا للجنيه بل “تفتيتًا” له. وبالتالي، من الضروري محاسبة الحكومة على هذا الفشل الاقتصادي، الذي لا يمكن تجاهله.

مثال آخر يكمن فى تزايد عدد الفقراء وتوسّع الفجوة بين من هم تحت خط الفقر، ففى 2016 كان أقل من 20% من المصريين تحت خط الفقر، لكن هذه النسبة ارتفعت الآن إلى أكثر من 30%، هذا يظهر بشكل واضح فى التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حيث تم حذف جزء من تقرير حول دخل وإنفاق الأسرة المصرية، ما يجعل المعلومات الحكومية حول هذه النقطة محدودة وناقصة.

تقرير الحكومة الأخير أشار إلى أن نسبة الفقر تتراوح بين 32% إلى 33%، وهو رقم يوضح بشكل جلى مدى فشل الحكومة فى معالجة هذا الملف الحيوي.

الحكومة لم تنجح فى تحسين حياة المواطن

وتابع الحكومة لم تنجح فى تحسين حياة المواطن المصري، بل على العكس، تم إهدار حقوق المواطن فى مجالات عدة تعتبر حقوقًا دستورية. بل وصل الأمر إلى اعتبار المواطن غير موجود فى الساحة السياسية، حيث اكتفت الحكومة بالتواصل مع صندوق النقد الدولى والإدارة الأمريكية، وأهملت التواصل مع الأحزاب السياسية، على سبيل المثال، ماذا بعد الاتفاق مع صندوق النقد؟ كان من المفترض أن يكون هناك برنامج وطنى مصري، ورئيس الوزراء تحدث عن أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لهذا البرنامج وسيتم طرحه للحوار الوطني، لكن لماذا لا يتم الاستفادة من الأحزاب السياسية التى تجاوز عددها الـ 100 حزب على الساحة السياسية؟

