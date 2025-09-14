مخرج "ما تراه ليس كما يبدو" يكشف سر نجاح المسلسل

أكد المخرج خالد سعيد، أن المخرج يظل صاحب الرؤية الأشمل داخل أي عمل فني، فهو الوحيد القادر على الإحاطة بكامل تفاصيل الصورة التي تظهر للجمهور، مشيرًا إلى أن السيناريست يكتب الأحداث ويضع الخطوط الدرامية للعمل، لكن مسئولية تحويل تلك الأحداث إلى صورة ملموسة يشاهدها الجمهور تقع على عاتق المخرج وحده.

وأوضح سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع على قناة "CBC" أن المخرج هو من يجمع خيوط الحكاية، ويتابع الإيقاع العام للعمل منذ بدايته وحتى خروجه للنور، في حين يظل كل فرد في المنظومة مسئولًا عن الجزء الخاص به فقط، سواء كان ممثلًا أو فنيًا أو كاتبًا، مؤكدًا أن نجاح العمل لا يكتمل إلا بتكامل هذه الأدوار مع قيادة المخرج الذي يربط بينها جميعًا.

المنتج كريم أبو ذكري

وأعرب عن امتنانه للمنتج كريم أبو ذكري، موضحًا أنه كان سندًا وداعمًا له خلال مختلف مراحل عمل "ما تراه ليس كما يبدو"، ووقف إلى جانبه في العديد من التفاصيل المهمة، إلى جانب منحه مساحة واسعة من الحرية في اختيار الشخصيات والأبطال، وهو ما اعتبره عاملًا أساسيًا ساعد على خروج العمل بالشكل الذي يرضي فريقه والجمهور معًا.

