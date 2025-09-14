الدوري المصري، كهرباء الإسماعيلية يتقدم بهدف أمام وادي دجلة بالشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام نظيره وادي دجلة، بتقدم الكهرباء بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان باستاد الإسماعيلية، فى ختام منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

هدف كهرباء الإسماعيلية جاء من ركلة جزاء عن طريق علي سليمان في الدقيقة 25.

وسجل وادي دجلة هدف التعادل ولكن الحكم ألغاه بقرار من حكم الفيديو بداعي التسلل.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام وادي دجلة

دخل فريق كهرباء الإسماعيلية مباراته أمام وادي دجلة بتشكيل مكون من:

علي الجابري - محمد مدحت - سيف الخشاب - كريم يحيى - محمد سعيد - ممادو سيلا - أحمد حمزاوي - إسلام عبد النعيم - علي سليمان - محمد أوناجم - عمر السعيد.

تشكيل وادي دجلة أمام كهرباء الإسماعيلية

فيما دخل فريق وادي دجلة مباراة أمام كهرباء الإسماعيلية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كانو، كمال أبو الفتوح، أحمد دجروج

الوسط: أحمد سكولز، سيف تقى، محمد عبد العاطى، يوسف ويا

الهجوم: محمود دياسطى، أحمد فاروق

البدلاء: حسن الحطاب، شادى ماهر، عمر عدلى، أحمد عرفات، ميس كاندروب، فرانك بولى، أحمد الشيمى

مباراة كهرباء الإسماعيلية ووادي دجلة

ويسعى كهرباء الإسماعيلية إلى تحقيق الفوز لتعويض الخسارة من المصري برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ودخل وادي دجلة اللقاء متسلحا بالدفعة المعنوية الكبيرة، التي حققها بالفوز على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الأخيرة لتحسين موقفه في المنافسة على احتلال مركز متقدم في جدول الدوري المصري.

ويحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الـ 21 برصيد نقطتين في جدول الدوري، فيما يتواجد فريق وادي دجلة في الـ 13 برصيد 7 نقاط.

الزمالك ينتزع صدارة الدوري

وانتزع الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من أنياب المصري، بعدما حقق الأبيض الفوز علي الفريق البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة للدوري.

وشهدت مباريات أمس السبت في اليوم الثاني للجولة السادسة من بطولة الدوري المصري فوز الزمالك على المصري البورسعيدي 3-0، وتعادل غزل المحلة ضد المقاولون العرب 1-1، وفاز حرس الحدود على الجونة 2-1، وفاز سيراميكا كليوباترا على سموحة 1-0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.