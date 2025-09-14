الأحد 14 سبتمبر 2025
طلائع الجيش يفوز على مودرن سبورت 0/1 في الدوري

طلائع الجيش ومودرن
طلائع الجيش ومودرن سبورت، فيتو

انتهت مباراة طلائع الجيش ضد مودرن سبورت بنتيجة 0/1 للطلائع، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، في الدوري المصري الممتاز.

سجل إسماعيل أورو هدف طلائع الجيش في شباك مودرن سبورت في الدقيقة 32 من ضربة جزاء.

تشكيل طلائع الجيش ضد مودرن سبورت

محمد شعبان، عمرو طارق، محمد فتح الله، حسام السويسي، علي حمدي، غيث عبدالله، حامد الجابري، مصطفى جابر، خالد محمد عوض، أحمد علاء الدين، إسماعيل أورو.

تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف، غنام محمد، رشاد المتولي.

خط الهجوم: حسام حسن، أرنولد إيبا، محمود ممدوح.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، وليد علي، محمد مسعد، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، جودوين شيكا، محمد هلال، آدم رجم.

