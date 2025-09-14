الأحد 14 سبتمبر 2025
مانشستر زرقاء، السيتي يضرب اليونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور)

ديربي مانشستر، فاز فريق مانشستر سيتي، على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما بديربي مانشستر اليوم الأحد، في ختام الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق فيل فودين في الدقيقة 18، فيما جاء الهدفان الثاني والثالث عن طريق إيرلينج هالاند في الدقائق 63 و68.

قد تكون صورة ‏‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏أحذية رياضية بدبابيس‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎STADIUM Setway betway betway TIHAD MAD AD 1 PWAYS Snapdragon 23 Anlm‎‏'‏‏

تشكيل مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف- روبن دياز- جوشكو جفارديول- نيكو أوريلي.

في خط الوسط: رودريجو- برناردو سيلفا- تيجاني ريندرز.

في خط الهجوم: فيل فودين- جيريمي دوكو- إرلينج هالاند.

قد تكون صورة ‏‏‏‏١١‏ شخصًا‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏Starting> ΧΙ لا 25 ETIHAD BEYONDRORDERS BEYOND DEDERS 4 3 2 Gianluigi Abdukodir Donnarumma Khusanov Ruben Dias Josko Gvardiol 33 16 20 4 Nico MoReilly Rodri Bernardo Silva Silva Tijjani Reijnders 470 118 11 9 Subs Trafford Ake Nico Phil Foden/ Bobb Mukasa Lewis Mfuni Erling Haaland Jeremy Pory Doku BLUE MOON YOU $AW BRLUEMOON.YOW.SWWE.STAHDINGAKOME ME STANDING WITHOUT DREAM MY HEART, ITHOUT LOVE OWN‏'‏‏

تشكيل مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: بايندر.

في الدفاع: لوك شاو، ماتياس دي ليخت، ليني يورو.

في الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، دورجو.

في الهجوم: بريان مبيومو، أماد ديالو، بينيامين سيسكو.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎VI STARTING Snapdragon BAYINDIR. MAZRAOUI3 3 DE LIGT4 B.FERNANDES DORGU 13 YORO 15 AMAD 16 MBEUMO 19 SHAW 23 UGARTE. 25 SESKO 30 SUBS HEATON LAMMENS FREDRICSON HEAVEN EN LEON MAGUIRE CASEMIRO MAINOO ZIRKZEE Snapdragın‎‏'‏‏

بهذه النتيجة يتواجد مانشستر يونايتد بقيادة أموريم في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 4 نقاط.

وعلى الجانب الآخر يحتل مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا  المركز الثامن، برصيد 6 نقاط.

