مانشستر زرقاء، السيتي يضرب اليونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور)

ديربي مانشستر، فاز فريق مانشستر سيتي، على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما بديربي مانشستر اليوم الأحد، في ختام الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق فيل فودين في الدقيقة 18، فيما جاء الهدفان الثاني والثالث عن طريق إيرلينج هالاند في الدقائق 63 و68.

تشكيل مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف- روبن دياز- جوشكو جفارديول- نيكو أوريلي.

في خط الوسط: رودريجو- برناردو سيلفا- تيجاني ريندرز.

في خط الهجوم: فيل فودين- جيريمي دوكو- إرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: بايندر.

في الدفاع: لوك شاو، ماتياس دي ليخت، ليني يورو.

في الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، دورجو.

في الهجوم: بريان مبيومو، أماد ديالو، بينيامين سيسكو.

بهذه النتيجة يتواجد مانشستر يونايتد بقيادة أموريم في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 4 نقاط.

وعلى الجانب الآخر يحتل مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا المركز الثامن، برصيد 6 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.