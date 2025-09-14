هالاند يقود مانشستر سيتي أمام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ديربي مانشستر، أعلن روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، اليوم الأحد في ختام الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في ديربي من العيار الثقيل.

تشكيل مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

وتقام مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD1.

ويتواجد مانشستر يونايتد بقيادة أموريم في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة وتعرض للهزيمة في أخرى وتعادل في مواجهة.

وعلي الجانب الآخر يحتل مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا المركز السادس عشر، برصيد 3 نقاط، بعدما خسر مباراتين من أصل 3، وحقق الفوز في مباراة واحدة قبل ديربي الليلة.

