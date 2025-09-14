الأحد 14 سبتمبر 2025
هالاند يقود مانشستر سيتي أمام يونايتد في الدوري الإنجليزي

هالاند
هالاند

ديربي مانشستر، أعلن روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، اليوم الأحد في ختام الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في ديربي من العيار الثقيل.

تشكيل مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

قد تكون صورة ‏‏‏‏١١‏ شخصًا‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏Starting> ΧΙ لا 25 ETIHAD BEYONDRORDERS BEYOND DEDERS 4 3 2 Gianluigi Abdukodir Donnarumma Khusanov Ruben Dias Josko Gvardiol 33 16 20 4 Nico MoReilly Rodri Bernardo Silva Silva Tijjani Reijnders 470 118 11 9 Subs Trafford Ake Nico Phil Foden/ Bobb Mukasa Lewis Mfuni Erling Haaland Jeremy Pory Doku BLUE MOON YOU $AW BRLUEMOON.YOW.SWWE.STAHDINGAKOME ME STANDING WITHOUT DREAM MY HEART, ITHOUT LOVE OWN‏'‏‏

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 

وتقام مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD1.

ويتواجد مانشستر يونايتد بقيادة أموريم في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة وتعرض للهزيمة في أخرى وتعادل في مواجهة.

وعلي الجانب الآخر يحتل مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا  المركز السادس عشر، برصيد 3 نقاط، بعدما خسر مباراتين من أصل 3، وحقق الفوز في مباراة واحدة قبل ديربي الليلة.

