موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي، مساء اليوم الأحد، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن تقام مباراة  الأهلي وإنبي اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات  الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

ويدخل الأهلي مواجهة إنبي وهو في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، جمعها من انتصار وحيد وتعادلين، بينما تعرض للهزيمة مرة واحدة.

في المقابل، يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهة واحدة.

قائمة الأهلي أمام إنبي

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفي شوبير

خط الدفاع: ياسين مرعي وأحمد بيكهام ومصطفى العش ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط:  إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وأحمد رضا وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وأحمد مصطفى زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: جارديشار ومحمد شريف

