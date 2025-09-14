السيتي يستضيف اليونايتد في ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي

ديربي مانشستر، يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد" في ختام الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في ديربي من العيار الثقيل.

ويتواجد مانشستر يونايتد بقيادة أموريم في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة وتعرض للهزيمة في أخرى وتعادل في مواجهة.

وعلى الجانب الآخر يحتل مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا المركز السادس عشر، برصيد 3 نقاط، بعدما خسر مباراتين من أصل 3، وحقق الفوز في مباراة واحدة قبل ديربي الليلة.

عمر مرموش يغيب عن ديربي مانشستر

وتعرض مانشستر سيتي لضربة قوية قبل أيام قليلة من المباراة بعدما تعرض عمر مرموش للإصابة مع منتخب مصر، في فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر.

وجاءت إصابة مرموش خلال مباراة مصر وبوركينا فاسو، في الجولة الثامنة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث اضطر إلى الخروج في الدقيقة التاسعة.

وأكد المدرب بيب جوارديولا، في تصريحاته الصحفية أمس، أن عمر مرموش سيضطر إلى الغياب عن الملاعب لبضعة أسابيع، حيث من المتوقع أن يكون جاهزًا بحلول توقف شهر أكتوبر.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

والتقى الفريقان في 186 مباراة بمختلف البطولات، ويمتلك اليونايتد الفضلية بعدما حقق الفوز في 75 مباراة، مقابل 59 انتصارًا للسيتي، بينما حسم التعادل بينهما 52 مباراة.

أما على الصعيد التهديفي، فسجل لاعبو مانشستر سيتي 267 هدفًا في شباك الشياطين الحمر، بينما أحرز لاعبو مانشستر يونايتد 262 هدفًا في مرمى السيتي عبر التاريخ.

