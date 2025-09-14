الأحد 14 سبتمبر 2025
شاهد هدف محمد صلاح في شباك بيرنلي بالدقيقة الأخيرة

محمد صلاح
محمد صلاح

الدوري الإنجليزي، يبحث عشاق الدوري الإنجليزي عن فيديو هدف محمد صلاح لاعب ليفربول في شباك بيرنلي.

قاد محمد صلاح فريق ليفربول، لتحقيق الفوز على ضيفه بيرنلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، بملعب "تيرف مور" ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

 

هدف محمد صلاح 

وجاء هدف ليفربول في الدقيقة 5+90 من ركلة جزاء سددها محمد صلاح بنجاح ليحصد الريدز 3 نقاط غالية.

 

تشكيل ليفربول  أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

 

موقف ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد بيرنلي بالمركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزًا واحدًا أمام سندرلاند، وتعرض للهزيمة أمام مانشستر يونايتد وتوتنهام وأخيرا ليفربول.

