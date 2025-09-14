تعادل سلبي بين ليفربول وبيرنلي بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الدوري الإنجليزي، يتعادل فريق ليفربول، مع ضيفه بيرنلي بنتيجة 0-0، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، بملعب "تيرف مور" ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وشهد الشوط الأول خروج ميلوس كيركز في الدقيقة 38 ونزول اندري روبرتسون بقرار من أرني سلوت خوفا من حصول الأول على البطاقة الصفراء الثانية.

وظهر ليفربول في الشوط الأول بشكل باهت حيث لم يهدد مرمى بيرنلي بكرات خطرة، فيما ظهر فريق بيرنلي بشكل متماسك خاصة من الناحية الدفاعية.

تشكيل ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

ويغيب صفقة ليفربول الجديدة الكسندر إيزاك عن المباراة لعدم الجاهزة.

ويسعى ليفربول بقيادة آرني سلوت لمواصلة الانتصارات، آملًا في الحفاظ على اللقب الذي توج به خلال الموسم الماضي.

موقف ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

ويتقاسم ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط مع أرسنال وتوتنهام وبورنموث، قبل مباراته اليوم أمام بيرنلي.

فيما يتواجد بيرنلي بالمركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزًا واحدًا أمام سندرلاند، وتعرض للهزيمة أمام مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتحمل مباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" تحد جديد ونقطة فارقة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية.

ويستهدف الفرعون المصري، خلال مواجهة بيرنلي ضرب “عصفورين بحجر” خلال هذه المباراة أولها كسر أكثر من رقم سيئ، وثانيها تحقيق رقم قياسي جديد.

رقم سيئ

وبالنسبة للأرقام السيئة نجد أن محمد صلاح لم يسجل إلا هدفًا وحيدًا في أول 3 مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، جاء في الانتصار 4-2 بالجولة الأولى على بورنموث.

كما فشل صلاح في التسجيل في مواجهة الدرع الخيرية التي خسرها ليفربول بركلات الترجيح أمام كريستال بالاس بعد تعادل إيجابي 2-2، وفي الفوزين 3-2 على نيوكاسل يونايتد و1-0 ضد آرسنال.

محمد صلاح وعقدة بيرنلي

ومن الرقم السيئ إلى العقدة، تحمل مباراة ليفربول وبيرنلي طابعًا وتحديًا خاصًّا لنجم المصري بسبب ما يمثله بيرنلي من عقدة تهديفية للفرعون، الذي لم يسجل أمامه إلا هدفا يتيما بموسم 2017-2018.

وصلاح واجه بيرنلي 10 مرات كلها بقميص ليفربول، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين أحدهما كان بموسم موسم 2018-2019 والآخر بموسم 2019-2020.

أرقام قياسية في انتظار محمد صلاح

ومن الأرقام السيئة والعقدة الأزلية يسعى محمد صلاح قائد منتخب مصر لتحقيق ارقام قياسية جديدة في مباراة اليوم أمام بيرنلي.

وأول هذه الأرقام احتياج محمد صلاح لتسجيل هدف وحيد في مباراة بيرنلي ضد ليفربول من أجل كسر رقم أسطورة مانشستر يونايتد السابق أندي كول، والانفراد بالمركز الرابع فى قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على مدار التاريخ.

كما يطمح صلاح في قطع خطوة جديدة نحو الوصول إلى الهدف الـ200 فى مسيرته بالمسابقة المحلية مع ليفربول وتشيلسي، لكي يصبح أول لاعب غير بريطاني ينجح فى الوصول لـ200 هدف بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسيكون محمد صلاح رابع لاعب فى تاريخ المسابقة المحلية يصل إلى 200 هدف، بعد آلان شيرار الهداف التاريخي الذي سجل 260 هدفًا، وهاري كين الذي سجل 213 هدفًا، وواين روني صاحب الـ208 أهداف.

ورفع قائد منتخب مصر رصيده من الأهداف طوال مسيرته بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مع ناديي تشيلسي وليفربول إلى 187، ليعادل بذلك رقم أسطورة مانشستر يونايتد السابق أندي كول، ويحتل المركز الرابع فى قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

