لاعبو الزمالك يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة قبل مواجهة الإسماعيلي

الزمالك
الزمالك

الزمالك، قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، طالبوا بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة قبل مواجهة الإسماعيلي.

وأكد المصدر أن عددا من اللاعبين أبدوا غضبهم من تأخر صرف مستحقاتهم المتأخرة، خاصة أن الفريق متصدر لبطولة الدوري الممتاز.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية طاحنة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد سحب أرض النادي في أكتوبر من قبل وزارة الإسكان.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة يومين ، عقب الفوز على المصري مساء أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

الزمالك يفوز على المصري ويتصدر الدوري 

وفاز فريق  الزمالك على  المصري بثلاثية  دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما  على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

نجح عدي الدباغ في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 30 بعد جملة فنية بين أدام كايد وناصر ماهر.

وبعدها سجل عمر جابر الهدف الثاني لصالح الزمالك قبل أن يسجل عبد الله السعيد ثالث الأهداف من علامة الجزاء.

وجاء الهدف الثالث عن طريق عبدالله السعيد من علامة الجزاء.

