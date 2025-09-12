جوارديولا يكشف موعد عودة عمر مرموش من الإصابة

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن موعد تعافي عمر مرموش لاعب الفريق ومنتخب مصر بعد الإصابة التي تعرض لها مع الفراعنة.

وتحدث جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي عن الإصابات التي يعاني منها الفريق حيث قال: "مرموش أتي مصابا من مباراة منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم، أما ايت نوري وشرقي خارج مباراة مانشستر يونايتد.

كما كشف المدرب الإسباني عن موعد عودة مرموش قائلا: "سننتظر نتيجة الفحوصات الطبية لكن اللاعب سيغيب عدة أسابيع، وسيكون جاهزا قبل التوقف الدولي المقبل".

وكان نادي مانشستر سيتي أعلن في وقت سابق تفاصيل إصابة عمر مرموش لاعب الفريق، وعدم قدرته على اللحاق بمباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد.

وأكد النادي في بيانه أن مرموش يعاني من إصابة في الركبة وأن الفريق الطبي لمانشستر سيتي طلب من اللاعب العودة لانجلترا لإجراء مزيد من الفحوصات.

وسلطت الصحف الإنجليزية الضوء على إصابة عمر مرموش، خلال مشاركته مع المنتخب المصري أمام بوركينا فاسو، أمس الثلاثاء.

إصابة عمر مرموش

وكان عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، تعرض لإصابة في ركبته مع منتخب مصر خلال مواجهة الفراعنة أمام بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

