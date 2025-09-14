الأحد 14 سبتمبر 2025
بهدف +90، محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

الدوري الإنجليزي، قاد محمد صلاح فريق ليفربول، لتحقيق الفوز على ضيفه بيرنلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، بملعب "تيرف مور" ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

 

هدف محمد صلاح 

وجاء هدف ليفربول في الدقيقة 5+90 صوبها محمد صلاح بنجاح ليحصد الريدز 3 نقاط غالية.

تشكيل ليفربول  أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

 

موقف ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد بيرنلي بالمركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزًا واحدًا أمام سندرلاند، وتعرض للهزيمة أمام مانشستر يونايتد وتوتنهام وأخيرا ليفربول.

